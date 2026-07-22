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Το θύμα βρέθηκε με τραύματα στο κεφάλι που υποδεικνύουν σφοδρό ξυλοδαρμό, ενώ στον χώρο δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης της εισόδου.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου, εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις για τον εντοπισμό πιθανών δραστών.

Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς να έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής κανένα σενάριο για την υπόθεση.

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Προβληματισμό προκαλεί στις αστυνομικές Αρχές η υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί καμία εκδοχή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

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Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τον άτυχο ποινικολόγο εντόπισαν οι δύο 16χρονες κόρες του. Οι ανήλικες είχαν ανησυχήσει επειδή ο πατέρας τους δεν απαντούσε στις συνεχείς τηλεφωνικές τους κλήσεις και μετέβησαν στο γραφείο του. Αφού χτύπησαν επανειλημμένα το κουδούνι χωρίς αποτέλεσμα, ένοικος της πολυκατοικίας ενημέρωσε τον θυρωρό, ο οποίος άνοιξε τον χώρο. Εκεί ήρθαν αντιμέτωπες με το τραγικό θέαμα.

Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του, σε εμβρυακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ προσωπικά του αντικείμενα και ρούχα ήταν διάσπαρτα στο γραφείο. Οι ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχθηκε σφοδρό ξυλοδαρμό με γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να προκληθεί η αιμορραγία. Παράλληλα, οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο, στοιχείο που αξιολογείται ιδιαίτερα από τους ερευνητές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστής, προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ο χώρος αποκλείστηκε και παρέμεινε ανέπαφος μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτοψία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις του ποινικολόγου, να διαπιστώσουν ποια πρόσωπα ήρθαν σε επαφή μαζί του πριν από τον θάνατό του και αν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε συγκεκριμένο κίνητρο ή σε πιθανό δράστη. Παράλληλα, εξετάζονται βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις και κάθε διαθέσιμο εύρημα από τον χώρο.

Λίγο αργότερα στο γραφείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, ο οποίος ανέφερε ότι προσπαθούσε από το μεσημέρι να επικοινωνήσει μαζί του χωρίς επιτυχία. Όπως είπε, ήταν τελικά οι δύο κόρες του που τον εντόπισαν νεκρό, γεγονός που έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένεια και τους οικείους του.