Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση και μέσα σε αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Στο γραφείο του δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Τον Γεωργίου αναζητούσαν οι δίδυμες κόρες του για πολλές ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Έχει ενημερωθεί ιατροδικαστής και δόθηκε εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος.

Νεκρός στο γραφείο του στην Αθήνα εντοπίστηκε ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου

Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης.



Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση και μέσα σε αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Στο γραφείο του δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.



Τον Γεωργίου αναζητούσαν οι δίδυμες κόρες του για πολλές ώρες χωρίς αποτέλεσμα.



Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Έχει ενημερωθεί ιατροδικαστής και δόθηκε εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος.