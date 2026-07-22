Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

της Ιωάννας Λιούτα*

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα μετατρέπεται με ταχύτητα από ανάγκη σε απρόσιτη πολυτέλεια. Ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας δοκιμάζεται καθημερινά, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που αναζήτησαν διέξοδο στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται πλέον εγκλωβισμένα σε ένα ανεξέλεγκτο κύμα ανατιμήσεων, χωρίς κανένα θεσμικό «δίχτυ» προστασίας.

Advertisement

Advertisement

Τα ασφάλιστρα υγείας εκτοξεύονται με ετήσιους ρυθμούς 8% έως 15%, ενώ σε παλαιά ισόβια συμβόλαια ηλικιωμένων οι αυξήσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%. Με αποτέλεσμα πολίτες που πλήρωναν συνεπώς για δεκαετίες αναγκάζονται να ακυρώσουν τα συμβόλαιά τους ακριβώς στην ηλικία που χρειάζονται περισσότερο την περίθαλψη.

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη τοποθέτηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, σφράγισε το θεσμικό αδιέξοδο. Η ΤτΕ ξεκαθάρισε ότι περιορίζεται αυστηρά στον έλεγχο φερεγγυότητας των εταιρειών (Solvency II), δηλώνοντας αναρμόδια για τον καθορισμό των τιμών, καθώς η τιμολόγηση διέπεται από το καθεστώς της ελεύθερης αγοράς.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποδίδουν τις αναπροσαρμογές στον «ιατρικό πληθωρισμό», ο οποίος καλπάζει με 9% έως 10% ετησίως που είναι τριπλάσιος από τον γενικό πληθωρισμό. Οι αυξήσεις στα νοσήλια και τις αμοιβές των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, η γήρανση του πληθυσμού και η ενσωμάτωση ακριβής τεχνολογίας δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου 75€ με 80€ από κάθε 100€ ασφαλίστρων επιστρέφουν ως αποζημιώσεις.

Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα εντοπίζεται στο ρυθμιστικό κενό. Στα ετήσια ανανεούμενα συμβόλαια οι εταιρείες επανατιμολογούν το προϊόν κάθε χρόνο χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς. Το βάρος πέφτει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς παραμένουν θεατές απέναντι στην ατιμώρητη αναπροσαρμογή των τιμολογίων. Όσο η πολιτεία νίπτει τας χείρας της πίσω από το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, η ιδιωτική υγεία θα αποψιλώνεται από τον κοινωνικό της ρόλο. Αν δεν μπει άμεσα φρένο στην αυθαιρεσία των τιμολογήσεων, χιλιάδες ασφαλισμένοι θα οδηγηθούν στον πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό.

*Πολιτική και οικονομική αναλύτρια