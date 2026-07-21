Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε εφαρμογή τίθενται έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την Τετάρτη 22 Ιουλίου, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ο αυξημένος δείκτης θερμικής καταπόνησης δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες εργασίας σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το σημαντικότερο μέτρο αφορά την υποχρεωτική παύση εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 σε όλες τις χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους στις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Advertisement

Advertisement

Η απαγόρευση αφορά μεταξύ άλλων εργαζόμενους σε οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και διανομείς (delivery) με δίκυκλα, ηλεκτρικά πατίνια και άλλα αντίστοιχα μέσα. Για τις επιχειρήσεις διανομής επιτρέπεται μόνο η παραλαβή από το κατάστημα (take away) ή η εκτέλεση παραγγελιών με κλιματιζόμενα οχήματα.

Παράλληλα, οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, όπως συχνά διαλείμματα, παροχή δροσερού πόσιμου νερού, σκίαση των χώρων εργασίας και προσαρμογή του ωραρίου όπου απαιτείται.

Για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν τηλεργασία, εφόσον το αντικείμενο της εργασίας το επιτρέπει.

Επιπλέον, για να διευκολυνθούν οι αλλαγές στα ωράρια λόγω του καύσωνα, οι επιχειρήσεις μπορούν κατ’ εξαίρεση να τροποποιούν τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης χωρίς την υποχρέωση προγενέστερης δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η μη συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα επισύρει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολείται κατά παράβαση των υποχρεωτικών διατάξεων, ενώ οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας αναμένεται να είναι εντατικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακραίου κύματος ζέστης.