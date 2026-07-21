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Μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι βρέθηκαν στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής κατά της φοροδιαφυγής, με βασικό εργαλείο την τεκμαρτή φορολόγηση, η κυβέρνηση φαίνεται να αλλάζει κατεύθυνση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ενόψει εκλογών… Στο οικονομικό πακέτο που προετοιμάζεται, συνολικού ύψους έως 5 δισ. ευρώ, η συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς αποδέκτες των νέων παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εξετάζεται ακόμη και η πλήρης κατάργηση του συστήματος της τεκμαρτής φορολόγησης από το φορολογικό έτος 2027, ενώ για το 2026 προωθούνται διορθωτικές αλλαγές ώστε να περιοριστούν οι αδικίες που έχουν καταγγελθεί από χιλιάδες επαγγελματίες. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται η μείωση της προκαταβολής φόρου για όλες τις επιχειρήσεις, η μείωση του φορολογικού συντελεστή των εταιρειών από το 22% στο 20% και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

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Το κυβερνητικό αφήγημα στηρίζεται στην εκτίμηση ότι τα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσω της ψηφιοποίησης των συναλλαγών, των ηλεκτρονικών βιβλίων, της διασύνδεσης POS, IRIS και myDATA, επιτρέπουν πλέον τη μετάβαση από τα οριζόντια τεκμήρια σε πιο στοχευμένους ελέγχους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ θα είναι απολύτως κοστολογημένες, με άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα αλλά και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, δίνοντας προτεραιότητα στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «κάλπικες υποσχέσεις» και καλώντας τα κόμματα να παρουσιάσουν αναλυτική κοστολόγηση των δικών τους προτάσεων.