Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο παρέχει μειωμένες χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτα νοικοκυριά μέσω τριών διακριτών κατηγοριών δικαιούχων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο Gov.gr, όπου πραγματοποιείται αυτοματοποιημένος έλεγχος των εισοδηματικών και περιουσιακών τους στοιχείων.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να ανανεώνουν την αίτησή τους ετησίως μετά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης για την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων ένταξης.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κατανάλωσης, οι αυξημένες χρεώσεις επιβάλλονται αποκλειστικά στο επιπλέον ποσό και όχι στο σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία του αιτούντος και απαιτεί την τακτική ενημέρωση των στοιχείων σε κάθε μεταβολή της οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) αποτελεί ειδικό πρόγραμμα μειωμένων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ρεύματος και απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά. Η ένταξη γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Gov.gr, με αυτοματοποιημένο έλεγχο των στοιχείων του αιτούντος.

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Advertisement

Advertisement

ΚΟΤ Α : Νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

: Νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και πληρούν τα σχετικά κριτήρια. ΚΟΤ Β : Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.

: Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. ΚΟΤ Γ: Πολύτεκνες οικογένειες (τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα), οι οποίες εντάσσονται σε ειδική κατηγορία με ευνοϊκότερα κριτήρια και πρόσθετες ελαφρύνσεις.



Εισοδηματικά όρια για το ΚΟΤ Β

Σύνθεση νοικοκυριού Μέγιστο ετήσιο εισόδημα 1 ενήλικος 9.000 € 2 ενήλικοι ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί 13.500 € 2 ενήλικοι με 1 παιδί ή μονογονεϊκή με 2 παιδιά 15.750 € 2 ενήλικοι με 2 παιδιά ή 3 ενήλικοι 18.000 € 2 ενήλικοι με 3 παιδιά ή 4 ενήλικοι 24.750 € 2 ενήλικοι με 4 παιδιά ή περισσότερα 27.000 €

Πέρα από το εισόδημα, εξετάζονται και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, οι τραπεζικές καταθέσεις και γενικότερα η οικονομική εικόνα του νοικοκυριού. Στόχος είναι οι εκπτώσεις να κατευθύνονται σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Σημαντικό είναι επίσης ότι οι δικαιούχοι δεν χάνουν πλέον αυτόματα το ΚΟΤ αν υπερβούν το προβλεπόμενο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, οι αυξημένες χρεώσεις εφαρμόζονται μόνο στην επιπλέον κατανάλωση και όχι στο σύνολο της κατανάλωσης, γεγονός που προστατεύει τα ευάλωτα νοικοκυριά από την απώλεια του ευεργετήματος.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται, μεταξύ άλλων, ο ΑΜΚΑ του αιτούντος, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έγκυρο email και αριθμός κινητού τηλεφώνου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται άμεσα αν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, καθώς και για το όριο κατανάλωσης που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό του.

Οι 6 βασικές ερωτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

1. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο ΚΟΤ;

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες (ΚΟΤ Α, ΚΟΤ Β και ΚΟΤ Γ), ανάλογα με την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του νοικοκυριού.

Advertisement

2. Πώς γίνεται η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Ο έλεγχος των στοιχείων γίνεται αυτόματα, με βάση τα δεδομένα της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

3. Πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση κάθε χρόνο;

Advertisement

Ναι. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, ώστε να επανελεγχθεί αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα.

4. Τι συμβαίνει αν αλλάξει η οικογενειακή ή οικονομική μου κατάσταση;

Κάθε μεταβολή στα στοιχεία του νοικοκυριού (εισόδημα, αριθμός μελών, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά.) μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα ένταξης στο ΚΟΤ και θα πρέπει να αποτυπώνεται στην επόμενη αίτηση.

Advertisement

5. Χάνω το Κοινωνικό Τιμολόγιο αν καταναλώσω περισσότερο ρεύμα;

Όχι απαραίτητα. Αν η κατανάλωση υπερβεί το προβλεπόμενο όριο, οι αυξημένες χρεώσεις εφαρμόζονται μόνο στην επιπλέον κατανάλωση και όχι στο σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε.

6. Μπορεί να ενταχθεί οποιαδήποτε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος;

Advertisement

Όχι. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αφορά αποκλειστικά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία του δικαιούχου και για την οποία έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση.

Advertisement