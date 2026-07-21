Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών στο ασφαλιστικό σύστημα προωθεί η κυβέρνηση, βάζοντας οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας που εφαρμόζονταν μετά την παρέλευση τριών ετών από τον θάνατο του ασφαλισμένου. Η νέα ρύθμιση λύνει μια εκκρεμότητα σχεδόν δέκα ετών, η οποία είχε προκαλέσει αβεβαιότητα και οικονομική ανασφάλεια σε χιλιάδες οικογένειες.

Με τις νέες διατάξεις, περίπου 8.500 δικαιούχοι που είχαν ήδη δει τη σύνταξή τους να μειώνεται από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος συζύγου θα λάβουν ξανά το πλήρες ποσοστό του 70%, γεγονός που μεταφράζεται σε ουσιαστικές αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους. Παράλληλα, περίπου 75.000 συνταξιούχοι χηρείας που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή δεν θα δουν καμία μείωση, ενώ δεν θα τους ζητηθούν ούτε αναδρομικά ποσά που θα μπορούσαν να είχαν προκύψει από την εφαρμογή της προηγούμενης νομοθεσίας.

Advertisement

Advertisement

Η παρέμβαση αφορά όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387/2016 και καταργεί οριστικά τη διάταξη που προέβλεπε τη μείωση της σύνταξης μετά την τριετία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η αλλαγή κατέστη δυνατή χάρη στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων του ασφαλιστικού συστήματος και στα αυξημένα έσοδα από την ενίσχυση της εισπραξιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει θετικά δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς αποκαθιστά μια πολυετή αδικία και προσφέρει σταθερότητα σε ανθρώπους που έχασαν τον ή τη σύζυγό τους και στηρίζουν το εισόδημά τους στη σύνταξη χηρείας. Για πολλούς δικαιούχους, η αλλαγή σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και ουσιαστική ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού.