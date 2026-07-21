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Το άνοιγμα των αγορών, η αύξηση της παραγωγής και η κατάργηση των εμποδίων που προστατεύουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα αποτελούν, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι ο ελληνικός πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες αυξάνεται ταχύτερα από την προσφορά. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον τουρισμό, καθώς περίπου 40 εκατομμύρια επισκέπτες προσθέτουν σημαντική κατανάλωση σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

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Όπως τόνισε, η απάντηση δεν είναι να περιοριστεί η ζήτηση, αλλά να αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας. Αυτό προϋποθέτει περισσότερες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε κλάδους όπου εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια εισόδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αγροτικό τομέα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά περιθώρια αύξησης της παραγωγικότητας, με επενδύσεις σε θερμοκήπια, τεχνολογία και σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους. Παράλληλα, σημείωσε ότι απαιτούνται επενδύσεις σε δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας, ώστε να μην απορρίπτεται πολύτιμη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές.

Για τους μισθούς, ανέφερε ότι ο πραγματικός μέσος μισθός αυξάνεται περίπου κατά 1% ετησίως, όσο και η παραγωγικότητα, παραδέχθηκε όμως ότι πολλοί πολίτες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τάχθηκε επίσης κατά της επιβολής έκτακτης φορολογίας στις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει πλέον εξυγιανθεί και χρειάζεται σταθερότητα, ανταγωνισμό και ισχυρότερη χρηματοδότηση της οικονομίας.