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Η νέα επέλαση του καύσωνα φέρνει στο προσκήνιο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπενθύμισε ότι όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης, εφαρμόζοντας τις προβλέψεις της σχετικής εγκυκλίου για την προστασία των εργαζομένων κατά τις ημέρες υψηλών θερμοκρασιών.

Τα μέτρα αφορούν τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους εργασίας και περιλαμβάνουν τεχνικές και οργανωτικές παρεμβάσεις. Μεταξύ αυτών είναι η παροχή επαρκούς δροσερού πόσιμου νερού, η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων ανάπαυσης, η συχνή χορήγηση διαλειμμάτων, η μείωση της σωματικής καταπόνησης, η προσαρμογή του ωραρίου ώστε οι πιο απαιτητικές εργασίες να εκτελούνται τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, καθώς και η χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας.

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Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθώς ο κίνδυνος θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας είναι σημαντικά αυξημένος. Σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες καθίστανται επικίνδυνες, ειδικά σε υπαίθριες εργασίες όπως οικοδομές, τεχνικά έργα και διανομές, προβλέπεται ακόμη και προσωρινή διακοπή των εργασιών μέχρι να υποχωρήσουν οι ακραίες θερμοκρασίες.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η εφαρμογή των μέτρων δεν αποτελεί σύσταση αλλά υποχρέωση των εργοδοτών. Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ήδη εντείνει τους ελέγχους σε χώρους εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της νομοθεσίας και να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα.