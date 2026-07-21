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Στάση αναμονής διατηρούν τόσο οι τράπεζες όσο και οι δανειολήπτες, σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας αγοράς χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές, καθώς τα πιστοδοτικά κριτήρια, οι όροι χορήγησης και η συνολική ζήτηση για νέα δάνεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.

Στον επιχειρηματικό τομέα, οι τράπεζες δεν προχώρησαν σε αυστηροποίηση ή χαλάρωση των προϋποθέσεων δανεισμού, ενώ οι συνολικοί όροι χρηματοδότησης παρέμειναν επίσης σταθεροί. Παρότι η συνολική ζήτηση δεν αυξήθηκε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφανίστηκαν πιο δραστήριες, αναζητώντας χρηματοδότηση κυρίως για πάγιες επενδύσεις και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, το ποσοστό των απορριπτόμενων αιτήσεων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο.

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Ανάλογη είναι η εικόνα και στα νοικοκυριά. Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων δεν μεταβλήθηκαν, ενώ μόνο στα στεγαστικά καταγράφηκαν μικρές προσαρμογές σε επιμέρους όρους χορήγησης, πέραν των επιτοκίων. Η ζήτηση για νέα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, γεγονός που αποτυπώνει τη συγκρατημένη διάθεση των πολιτών να αναλάβουν νέο δανεισμό, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ίδια εικόνα θα συνεχιστεί και κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς δεν προβλέπουν ουσιαστικές αλλαγές ούτε στα πιστοδοτικά κριτήρια ούτε στη ζήτηση για νέα δάνεια. Το τραπεζικό σύστημα δείχνει να κινείται πλέον σε μια περίοδο ισορροπίας, με περιορισμένες διακυμάνσεις και έμφαση στη διατήρηση της πιστωτικής σταθερότητας.