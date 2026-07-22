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Με αυξημένους πόρους και ευρύτερες φιλοδοξίες μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, το οποίο μετά την πρόσφατη αναθεώρησή του διαθέτει πλέον συνολικό προϋπολογισμό 17,1 δισ. ευρώ, έναντι του αρχικού σχεδιασμού. Πρόκειται για το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο δημοσίων επενδύσεων, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, καλύπτοντας ανάγκες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία εξειδίκευσης του Προγράμματος, με τα υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους υπόλοιπους δημόσιους φορείς να καταρτίζουν τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης. Σε αυτά θα καθοριστούν τα έργα που θα λάβουν χρηματοδότηση, οι προτεραιότητες κάθε περιοχής και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

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Το νέο ΕΠΑ οργανώνεται γύρω από τους έξι βασικούς αναπτυξιακούς στόχους και έναν οριζόντιο άξονα υποστήριξης προγραμμάτων. Οι πόροι θα κατευθυνθούν σε κρίσιμους τομείς, όπως οι μεταφορές και οι δημόσιες υποδομές, η πολιτική προστασία, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη ανάπτυξη, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής.

Η αύξηση του προϋπολογισμού δημιουργεί σημαντικό δημοσιονομικό χώρο για νέα έργα σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία καλύτερων υποδομών για πολίτες και επιχειρήσεις. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα επιμέρους προγράμματα, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων και η υλοποίηση των πρώτων παρεμβάσεων.