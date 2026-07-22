Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών, στοχεύοντας κέντρα επιχειρήσεων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης οπλισμού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία θα συνεχιστεί, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε τους κινδύνους από τον ιρανικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε υποδομές του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, προκαλώντας ζημιές σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης.

Παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν δύο πετρελαιοφόρα στο Στενό του Ορμούζ, εν μέσω κλιμακούμενων εχθροπραξιών που έχουν επεκταθεί σε πολλές περιοχές της ιρανικής επικράτειας.

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Αμείωτες συνεχίζονται οι εχθροπραξίες Ουάσιγκτον – Τεχεράνης με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να ανακοινώνουν πως «ολοκλήρωσαν επιτυχώς» ένα νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, για «11η συνεχόμενη νύχτα» και το Ιράν να απαντά με επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου. Ο δε αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί ενώ ο αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θέτει θέμα ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), είχαν ως στόχο «κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού», προκειμένου να μειωθεί η «ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ».

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Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ ότι διεξάγει βομβαρδισμούς –για 11η συνεχόμενη νύχτα– εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ακούγονται πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα των περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of the 11th consecutive night of strikes as of 8 p.m. ET.



The strikes targeted Iranian military operations centers, maritime capabilities, aircraft hangars, drone storage facilities, and military logistics… pic.twitter.com/XVaU5IvF4P — OSINTdefender (@sentdefender) July 22, 2026

Κατά το dpa, είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη γίνεται στόχος αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν την 7η Ιουλίου.

Υπήρξαν όμως αναφορές για εκρήξεις και σε άλλεςπεριοχές όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, κάτοικοι της Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφεραν ότι άκουσαν αρκετές εκρήξεις. Παράλληλα, το ίδιο πρακτορείο μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στο νότιο τμήμα της Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Επίσης, το ημιεπίσημο πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη σε περιοχές του Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλείται το πρακτορείο, οι εκρήξεις ενδέχεται να συνδέονται με αμερικανικά πλήγματα σε δύο τοποθεσίες.

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Λίγο αργότερα, το Fars ανέφερε ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις γύρω από το Σιρίκ, επίσης στο νότιο Ιράν, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο περιοχή, αλλά επεκτάθηκαν σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Νέες επιθέσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Την ίδια ώρα, το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του Κόλπου, με το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ να ανακοινώνουν νέα περιστατικά.

🚨🇮🇷 🇰🇼 Iran's Army claims a large-scale drone strike on Camp Doha in Kuwait, a base America largely vacated years ago…



-The Army says its drones hit ammunition depots and logistics equipment at what it calls a U.S. Army Ground Forces command facility in western Kuwait a few… pic.twitter.com/1QuDFfo09T Advertisement July 22, 2026

Το Κουβέιτ ανέφερε ότι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής, προκαλώντας πυρκαγιές. Οι αρχές της χώρας χαρακτήρισαν το περιστατικό ως την τέταρτη παρόμοια επίθεση μέσα σε ισάριθμες ημέρες.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή για την επίθεση εναντίον του πετρελαιοφόρου Kaifa στο Στενό του Ορμούζ.

Στο Μπαχρέιν, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν νέα ιρανική επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες προειδοποίησης και οι πολίτες κλήθηκαν να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο «μη συμμορφούμενα πετρελαιοφόρα» που επιχειρούσαν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA, τα πλοία υπέστησαν εκρήξεις και εκτεταμένες πυρκαγιές, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους ή τις συνθήκες του περιστατικού.

Τραμπ: Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν – Ρούμπιο: Επικίνδυνο να έχει το Ιράν τον έλεγχο των Στενών

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «πολύ σύντομα» και «πολύ έντονα» την περιοχή όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να έχουν αναπτυχθεί ιρανικές πυρηνικές φυγοκεντρητές.

«Αν φεύγαμε τώρα, θα χρειαζόταν στο Ιράν 20 ή 25 χρόνια για να ανοικοδομηθεί. Δεν τελειώσαμε καθόλου, δεν φεύγουμε τώρα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν στον Λευκό Οίκο.

Ο δε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έκρινε σήμερα ότι εάν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγξει το στενό του Ορμούζ θα δημιουργηθεί «επικίνδυνο προηγούμενο», με ευρύτερες συνέπειες, πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχει αναζωπυρωθεί και πάλι.

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«Εάν δημιουργούσαμε προηγούμενο στη Μέση Ανατολή όπου ένα έθνος-κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοΐας, να επιβάλλει τέλη διέλευσης και να ανατινάσσει πλοία που δεν το πληρώνουν, θα δημιουργούσαμε πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα επαναλαμβανόταν σε άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιοχής», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της συνόδου των επικεφαλής της διπλωματίας του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες.

Σχετικα με το διάλογο μεταξύ των δύο χωρών που έχουν «παγώσει» είπε: «Αν είναι σοβαροί, είμαστε σοβαροί. Αν δεν είναι, τότε θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, καθώς και τα συμφέροντα των συμμάχων μας».

37,5 δισεκατομμύρια δολάρια

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχουν κοστίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ τη Γερουσία.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση που είχε κάνει δημόσια ο υπουργός.

Ο Χέγκσεθ είπε σε μέλη της Γερουσίας πως το μέγεθος αυτό συμπεριλαμβάνει κάποιες διαστάσεις των επιχειρήσεων και αναμενόμενα κόστη ως την 30ή Σεπτεμβρίου.

Δεν ξεκαθάρισε πώς ακριβώς προκύπει ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στις αρχές Μαρτίου πως υπολογιζόταν ότι τις πρώτες έξι ημέρες του πολέμου, ο οποίος άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, το κόστος ανερχόταν σε 11,3 δισεκ. δολάρια.

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του υπουργού Χέγκσεθ –που πήγε σε επιτροπή της Γερουσίας αρμόδια για τις δημόσιες πιστώσεις μαζί με τον αρχηγού του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων πτέραρχο Νταν Κέιν– κατά την οποία απάντησε δημόσια σε ερωτήσεις μελών του Κογκρέσου μετά την επανέναρξη του πολέμου αυτόν τον μήνα.

Επισήμως, ο αριθμός των απωλειών του στρατού των ΗΠΑ στη σύρραξη αυξήθηκε σε 17 το σαββατοκύριακο, ωστόσο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προεξοφλούν πως λείψανα που βρέθηκαν σε βάση στην Ιορδανία η οποία χτυπήθηκε ανήκουν σε δέκατο όγδοο νεκρό μέλος τους. Πάντα κατά υπολογισμούς του Πενταγώνου, έχουν επίσης τραυματιστεί κάπου 430 στρατιωτικοί, περίπου εκατό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών, ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς ελαφριά.