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Στιγμές έντονης ανησυχίας σημειώθηκαν την Κυριακή στο αεροδρόμιο Σινσινάτι/Βόρειου Κεντάκι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αεροσκάφος της Kalitta Air ακούμπησε με την ουρά του στον διάδρομο κατά τη διάρκεια απόπειρας προσγείωσης.

Όπως γνωστοποίησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το περιστατικό αφορούσε ένα Boeing 777-300ER, το οποίο εκτελούσε την πτήση 264 από τις Βρυξέλλες. Κατά την πρώτη προσπάθεια προσγείωσης, το αεροσκάφος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία, με αποτέλεσμα η ουρά του να έρθει σε επαφή με τον διάδρομο.

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Βίντεο που δημοσίευσε το Fox19 αποτυπώνει τη στιγμή κατά την οποία η ουρά του αεροπλάνου σέρνεται πάνω στην άσφαλτο, δημιουργώντας έντονες σπίθες, πριν το αεροσκάφος πάρει ξανά ύψος για νέα προσπάθεια προσγείωσης. Στο ίδιο βίντεο ακούγεται και η έκπληξη αυτόπτη μάρτυρα που παρακολουθούσε το περιστατικό.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 20:15 τοπική ώρα, το Boeing κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, χωρίς να προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα. Ο διευθυντής επιχειρήσεων της Kalitta Air, Χιθ Νίκολ, δήλωσε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε. Όπως ανέφερε, το αεροσκάφος αποσύρθηκε αμέσως μετά την ασφαλή προσγείωση, ώστε να υποβληθεί σε λεπτομερή επιθεώρηση και τεχνική αξιολόγηση.

Η FAA ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.