Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να επεκτείνονται πλέον και στη θάλασσα.

Οι δυνάμεις των Χούθι απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας και στοχεύοντας δεξαμενόπλοια.

Η ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων συνεχίζεται, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις για την προστασία των δυνάμεων του.

Η κρίση έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τους φόβους για παγκόσμια οικονομική αστάθεια και περαιτέρω γεωπολιτική αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Τρίτη κλείνει με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης ανάφλεξης. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν όχι μόνο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, αλλά αποκτούν πλέον και θαλάσσια διάσταση, καθώς οι φιλοϊρανικές δυνάμεις των Χούθι ανοίγουν ένα δεύτερο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξακολουθεί να προβάλλει εικόνες μαζικών συγκεντρώσεων, πατριωτικών εκδηλώσεων και των λεγόμενων «χορών της επανάστασης», επιδιώκοντας να δείξει ότι το εσωτερικό μέτωπο παραμένει ενωμένο απέναντι στις αμερικανικές επιθέσεις, ενώ η πολιτική ηγεσία του Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

Advertisement

Advertisement

Οι Χούθι αλλάζουν τα δεδομένα του πολέμου

Η σημαντικότερη εξέλιξη του τελευταίου εικοσιτετραώρου είναι η ανακοίνωση των Χούθι ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας ότι θα πλήττουν κάθε πλοίο που μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο.

Η κίνηση αυτή ανοίγει ένα νέο πολεμικό μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα και αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο για την παγκόσμια ναυτιλία, καθώς πλέον απειλούνται ταυτόχρονα τόσο τα Στενά του Ορμούζ όσο και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, από όπου διέρχεται τεράστιο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Τάνκερ αλλάζουν πορεία – Πού κατευθύνεται πλέον το πετρέλαιο

Οι απειλές δεν έμειναν στα λόγια.

Δύο μεγάλα δεξαμενόπλοια που είχαν φορτώσει σαουδαραβικό αργό με προορισμό την Ασία ανέστρεψαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ καταγράφηκαν νέα περιστατικά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Advertisement

Η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον αγωγό προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να παρακάμπτει τον Περσικό Κόλπο και να εξυπηρετεί κυρίως τις αγορές της Κίνας και της Ινδίας. Αν όμως απειληθεί και αυτή η θαλάσσια οδός, τότε τα πλοία θα αναγκαστούν να κάνουν τον πολύ μεγαλύτερο κύκλο μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, με τεράστια αύξηση του κόστους μεταφοράς.

Νέα ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων

Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε στρατιωτικούς στόχους στο νότιο και δυτικό Ιράν.

Advertisement

Η Τεχεράνη απάντησε με νέες πυραυλικές και επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία, ενώ αναφέρθηκαν και νέα πλήγματα σε δεξαμενόπλοια κοντά στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο την ένταση στην περιοχή.

Τραμπ: «Θα πληρώσουν πολύ ακριβά»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με ιδιαίτερα σκληρή ρητορική.

Advertisement

Δήλωσε ότι το Ιράν «θα πληρώσει πολύ ακριβά» για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών και ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο απειλούνται οι αμερικανικές δυνάμεις και η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, απέρριψε προς το παρόν την προοπτική άμεσων συνομιλιών, επιμένοντας ότι η στρατιωτική πίεση θα συνεχιστεί.

Το πετρέλαιο ανεβαίνει ξανά

Advertisement

Η νέα κλιμάκωση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.

Advertisement

Το Brent κινήθηκε πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας υψηλό πέντε εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι μία παρατεταμένη κρίση μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Πώς βλέπουν την κρίση τα διεθνή μέσα ενημέρωσης

Το Reuters εστιάζει κυρίως στην οικονομική διάσταση του πολέμου. Το διεθνές πρακτορείο υπογραμμίζει ότι η απειλή στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου, να εκτοξεύσει το κόστος των ναύλων και να οδηγήσει σε νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς.

Advertisement

Το Associated Press (AP) δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις στρατιωτικές εξελίξεις. Περιγράφει μια σύγκρουση που αποκτά ολοένα και περισσότερα μέτωπα, επισημαίνοντας ότι κάθε νέα ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων απομακρύνει ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο επιστροφής στη διπλωματία.

Το CNN επικεντρώνεται στον Λευκό Οίκο και στις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αναλύει κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε ακόμη σκληρότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ μεταδίδει τις ανησυχίες του Πενταγώνου για το ενδεχόμενο αμερικανικών απωλειών και γενίκευσης της σύγκρουσης.

Το Fox News προβάλλει κυρίως την ανάγκη ισχυρής στρατιωτικής απάντησης απέναντι στο Ιράν και τους Χούθι, παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις ως ζήτημα προστασίας της αμερικανικής ισχύος και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Το BBC δίνει έμφαση στις ανθρωπιστικές και γεωπολιτικές συνέπειες. Αναλύει τον κίνδυνο ο πόλεμος να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, εμπλέκοντας περισσότερες χώρες και προκαλώντας νέο προσφυγικό κύμα.

Το Sky News μεταδίδει συνεχώς εικόνες από τις επιθέσεις και επισημαίνει ότι η ένταση θυμίζει τις πιο επικίνδυνες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή, με τη διεθνή κοινότητα να φοβάται ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Το Al Jazeera φιλοξενεί κυρίως τις θέσεις της Τεχεράνης και των περιφερειακών παραγόντων, προβάλλοντας τις δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων ότι οι αμερικανικές επιθέσεις δεν πρόκειται να κάμψουν την αντίσταση του Ιράν.

Το Al Arabiya, αντίθετα, επικεντρώνεται στην απειλή που συνιστούν οι Χούθι για τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του Κόλπου, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις στην ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων μεταφορών.

Το Financial Times εξετάζει κυρίως τις επιπτώσεις στις αγορές. Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι επενδυτές φοβούνται νέο ενεργειακό σοκ, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες αυξάνουν ήδη τα ασφάλιστρα κινδύνου για τα πλοία που διέρχονται από τις εμπόλεμες ζώνες.

Το The Wall Street Journal εστιάζει στις στρατηγικές επιλογές της Ουάσιγκτον και στο κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διατηρήσουν παρατεταμένη στρατιωτική πίεση χωρίς να εμπλακούν σε έναν νέο πόλεμο μεγάλης κλίμακας.

Συμπέρασμα

Η εικόνα με την οποία ολοκληρώνεται αυτό το εικοσιτετράωρο είναι σαφής: η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις αμερικανοϊρανικές επιθέσεις. Επεκτείνεται στις θαλάσσιες οδούς του πετρελαίου, απειλεί τη διεθνή ναυτιλία, ανεβάζει το ενεργειακό κόστος και αυξάνει τον κίνδυνο ενός πολέμου με πολύ ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες.