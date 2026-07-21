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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η παρέμβαση της Τουρκίας απέτρεψε την υλοποίηση σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, το οποίο –όπως ισχυρίστηκε– στόχευε στο άνοιγμα νέου πολεμικού μετώπου εναντίον της Τεχεράνης μέσω ένοπλων κουρδικών οργανώσεων.

«Είχαν σχεδιάσει τη διάλυση του Ιράν. Την τέταρτη ημέρα του πολέμου, ο Τραμπ τηλεφώνησε σε ορισμένους ηγέτες της Περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Τηλεφώνησε και μίλησε με τον καθένα ξεχωριστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:



They had planned for the disintegration of Iran. On the fourth day of the war, Trump called some leaders in the Kurdistan Region of Iraq. He called and talked to each one of them.



I called the Prime Minister of Iraq, and I warned that if… pic.twitter.com/9nLetglINy — Open Source Intel (@Osint613) July 20, 2026

«Τηλεφώνησα στον πρωθυπουργό του Ιράκ και τον προειδοποίησα ότι, αν προέλθει η παραμικρή απειλή εναντίον μας από την Περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, θα αντιδράσουμε. Μην νομίζετε ότι είμαστε απασχολημένοι αλλού» πρόσθεσε και στη συνέχεια συμπλήρωσε:

Οι περιφερειακές αρχές και ο ίδιος ο Σουντάνι με διαβεβαίωσαν ότι δεν θα άφηναν ποτέ κάτι τέτοιο να συμβεί. Είπαν: «Τους ελέγχουμε και δεν θα το επιτρέψουμε». Η Τουρκία διαδραμάτισε αποτελεσματικό ρόλο, συνομίλησε με τους Αμερικανούς και υιοθέτησε πολύ σταθερές θέσεις ως προς αυτό».

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)