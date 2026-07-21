Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σειρά επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ναυτικών μέσων, στοχεύοντας κέντρα διοίκησης και συστήματα αεροπορικής άμυνας για δέκατη συνεχή νύχτα.

Το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία μεταφοράς υδρογονανθράκων στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι η περιοχή παραμένει κλειστή για τη ναυσιπλοΐα λόγω των αμερικανικών προκλήσεων.

Παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, προκαλώντας ζημιές σε αντιαεροπορικά συστήματα και ραντάρ.

Επιπλέον, καταγράφηκαν επιθέσεις με drones και πυραύλους κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ στο Ιράκ και στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν επίσης ότι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη που βρίσκονταν στην Άκαμπα της Ιορδανίας.

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Σε φάση συνεχούς κλιμάκωσης παραμένουν ΗΠΑ – Ιράν κάτι που φαίνεται ξεκάθααρα όχι μόνο λόγω των καθημερινών εχθροπραξιών αλλά κυρίως εξαιτίας της αλλαγής σε ό,τι αφορά την επιλογή των στόχων και από τις δύο πλευρές.

Το βράδου η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων με διακηρυγμένο στόχο «ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικά μέσα, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεροπορικής άμυνας» ενώ επιμένει ότι η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται, παρά το ότι το Ιράν έχει δηλώσει, μονομερλως, ότι τα Στενά έχουν κλείσει.

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U.S. Central Command (CENTCOM) announced it concluded another round of strikes against Iran at 9:00 p.m. ET on July 20, targeting military command centers, maritime capabilities, missile and drone launch sites, and air defense systems for the tenth consecutive night intending to… https://t.co/e6VYmo3vt6 pic.twitter.com/A6b0lMqn4B — OSINTdefender (@sentdefender) July 21, 2026

Το δε Ιράν που επιμένει ότι κρατά κλειστά τά Στενά επιτέθηκε αργά χθες σε πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων ενώ έπλεε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO.

Με τον ίδιο τρόπο φέρεται να επλήγη και ένά ελληνικό τάνκερ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι «ξέσπασε τεράστια πυρκαγιά και σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα που παραβίασαν τους κανόνες και προσπάθησαν να εξαπατήσουν και να διασχίσουν την επικίνδυνη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, υπό την πίεση και τον δελεασμό του αμερικανικού στρατού που σκοτώνει παιδιά, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτά. Μονάδες διάσωσης εργάζονται επί του παρόντος για την εκκένωση των πληρωμάτων αυτών των δύο πλοίων από την περιοχή».

⚡️🚨 New report: a Greek oil tanker has been targeted and stopped in waters south of Iran, marking a second tanker incident in the Strait of Hormuz area following the earlier attack on a Kuwaiti-flagged vessel. (IRIB News) Advertisement July 21, 2026

Και συνεχίζει: «το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών επαναλαμβάνει την προειδοποίησή του προς τις ναυτιλιακές εταιρείες σχετικά με την ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των πληρωμάτων και των πλοίων τους, να μην βασίζονται σε παραπλανητικές πληροφορίες που εκδίδει ο αμερικανικός στρατός και να αποφεύγουν επικίνδυνες και επιχειρησιακά ανασφαλείς διαδρομές…Φυσικά, όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές προκλήσεις στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, και ούτε μια σταγόνα πετρελαίου και φυσικού αερίου ούτε ένα φορτίο χημικών λιπασμάτων θα εξαχθεί από την περιοχή».

Επίσης, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυραύλους και όπως αναφέρει το κρατικό ιρανικό πρακτορεί IRNA στο στόχαστρο μπήκαν «πυραυλικά συστήματα HIMARS» στη βάση «Αριφτζάν στο Κουβέιτ».

Επίσης, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ.

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Συγκεκριμένα λένε πως έπληξαν δυο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης σε δυο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως με μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών «ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για «κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές».

🚨🇮🇷 Iran's Army releases footage of missiles firing at U.S. HIMARS systems in Kuwait, the launchers suspected in the ground-launched strikes on Iran.



The Army published video of surface-to-surface missiles launching toward HIMARS positions at Camp Arifjan, calling it the 18th… pic.twitter.com/psy423SRVJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 20, 2026

Επίσης, ένα drone με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όπως μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

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Στην Ιορδανία, ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο Αμμάν, την πρωτεύουσα της χώρας, η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων αφότου αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με το ιορδανικό πρακτορείο ειδήσεων Petra που επικαλείται πηγή από το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ιορδανίας, η ανταιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρεις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα πως έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ στην Άκαμπα της Ιορδανίας και ισχυρίστηκαν ότι προκάλεσαν «σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά».

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