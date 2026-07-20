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Discovery για διάστημα δεκατεσσάρων ημερών.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αγωγή της Πολιτείας της Καλιφόρνιας και άλλων έντεκα πολιτειών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να περιορίσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο της ψυχαγωγίας.

Η δικαστής Αρασέλι Μαρτίνεζ-Ολγκίν έκρινε ότι οι προσφεύγουσες πολιτείες έθεσαν σοβαρά ερωτήματα, δικαιολογώντας έτσι την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία στις 3 Αυγούστου.

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Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια αποφάσισε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου να «παγώσει» προσωρινά τη συγχώνευση ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της Paramount, της Skydance και της Warner Bros. Discovery.

Με τη δικαστική απόφαση, απαγορεύεται στις εμπλεκόμενες εταιρείες να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για χρονικό διάστημα 14 ημερών, έως ότου πραγματοποιηθεί η νέα ακροαματική διαδικασία που έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση θα εξεταστεί αν θα εκδοθεί προσωρινή διαταγή μεγαλύτερης διάρκειας, η οποία θα αναστείλει τη συναλλαγή μέχρι να εκδοθεί η οριστική δικαστική απόφαση.

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A judge has ordered a temporary halt to the Paramount-Warner Bros. merger:



• A state coalition argued the merger would violate federal antitrust law, leading to higher prices and fewer movies and TV shows



• If the deal has not closed by Sept. 30, Paramount will start to owe… pic.twitter.com/Hq0V7oIgRe — Variety (@Variety) July 20, 2026

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την αγωγή που κατέθεσαν στις 13 Ιουλίου η Πολιτεία της Καλιφόρνιας και ακόμη 11 πολιτείες των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα.

Στην προσφυγή τους, οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός υπερβολικά ισχυρού ομίλου στον χώρο της ψυχαγωγίας, ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές και να περιορίσει τον ανταγωνισμό τόσο στη βιομηχανία του κινηματογράφου όσο και της τηλεόρασης.

Η δικαστής Αρασέλι Μαρτίνεζ-Ολγκίν, του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας, έκρινε ότι οι πολιτείες που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη έχουν θέσει «σοβαρά ερωτήματα ως προς την ουσία» της υπόθεσης, στοιχείο που δικαιολογεί την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας συγχώνευσης.

«Πρόκειται για μια σημαντική πρώτη νίκη στην υπόθεσή μας, η οποία διασφαλίζει ότι αυτή η τεράστια συγχώνευση δεν θα προχωρήσει προς το παρόν», δήλωσε μετά την απόφαση ο Ρομπ Μπόντα. Μέχρι στιγμής, η Paramount δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τη δικαστική απόφαση.

Με πληροφορίες από CNBC