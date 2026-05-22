Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η χτεσινή ταυτόχρονη ανακοίνωση του Netflix και της Λίλι Κόλινς ότι ο 6ος κύκλος του Emily in Paris που μόλις ξεκίνησε γυρίσματα από την Ελλάδα θα είναι και ο τελευταίος, μιας και πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορίας της πλατφόρμας.

Το Netflix δεν είχε ποτέ στην ιδιοκτησία του το Emily in Paris. Το «νοικιάζει» από την Paramount από το 2020. Τώρα η Paramount αγοράζει την Warner Bros για να αντιμετωπίσει άμεσα τη Netflix, οπότε η Netflix σκοτώνει τη σειρά. Το Emily in Paris ανήκει στα Paramount Television Studios, την εταιρεία πίσω από τα CBS, MTV και Nickelodeon.

Το Netflix πληρώνει στην Paramount ένα πολύ μεγάλο ποσό για κάθε σεζόν που προβάλλει στην πλατφόρμα. Η σειρά ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 αλλά το Netflix δεν έχει ποτέ γυρίσει από μόνο του ούτε ένα επεισόδιο. Κάθε επεισόδιο κοστίζει 3 έως 5 εκατομμύρια δολάρια. Μια σεζόν 10 επεισοδίων κοστίζει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια μόνο για την παραγωγή, πριν ενεργοποιηθούν τα μπόνους του συμβολαίου. Η Λίλι Κόλινς παίρνει φέτος 300.000 δολάρια ανά επεισόδιο συν τα ποσοστά της ως παραγωγός.

Η Λίλι Κόλινς με τον δημιουργό της σειράς, Ντάρεν Σταρ.

Η Γαλλία επιστρέφει το 30% των χρημάτων που ξοδεύονται για γυρίσματα εκεί (με ανώτατο όριο τα 30 εκατομμύρια ευρώ ανά σειρά, γι’ αυτό η σειρά γυρίζεται εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη. Οι όροι του συμβολαίου γίνονται πιο σκληροί για το Netflix όσο πιο πολύ διαρκεί μια σειρά. Τα μπόνους στους δημιουργούς και τους πρωταγωνιστές μένουν χαμηλά στην αρχή. Μετά τη 3η σεζόν εκτοξεύονται, μερικές φορές από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες σε εκατομμύρια το χρόνο. Μέχρι την 6η σεζόν, η σειρά φτάνει στο μέγιστο κόστος.

Στην πραγματικότητα οι σειρές που δεν ανήκουν στο Netflix κοστίζουν περίπου 20% περισσότερο από αυτές που παράγει η πλατφόρμα. Το κοινό άρχισε επίσης να συρρικνώνεται. Η 4η σεζόν ξεκίνησε με 19,9 εκατομμύρια προβολές στην πρώτη εβδομάδα. Η 5η σεζόν έφτασε τις 13,5 εκατομμύρια και πτώση 32%. Η πλήρης σεζόν έμεινε 20,5% πίσω από την προηγούμενη. Ακόμα και έτσι, η επιτυχία με τα δεδομένα του streaming ήταν μεγάλη, αλλά όχι αρκετά μεγάλη για να δικαιολογήσει το κόστος της 6ης σεζόν.

Η Λίλι Κόλινς και η Άσλεϊ Παρκ στην τυχαία συνάντησή τους με τον Πέτρο, τον πελεκάνο της Μυκόνου.

Η μεγάλη ήττα του Netflix

Η Paramount-Skydance ολοκλήρωσε τη συγχώνευσή της τον Αύγουστο του 2025. Τον Φεβρουάριο η Paramount ξεπέρασε σε προσφορά το Netflix για την εξαγορά της Warner Bros Discovery έναντι 110 δισ. δολαρίων. Το Netflix, που αποχώρησε με αποζημίωση 2,8 δισ. δολαρίων από την Paramount ως «παρηγοριά» τώρα πληρώνει κάθε τρίμηνο την εταιρεία που μόλις πήρε την Warner Bros κάτω από τη μύτη του.

Εν τω μεταξύ, άλλες δύο άλλες δύο επιτυχημένες σειρές του Netflix δέχτηκαν την ίδια μεταχείριση τον Μάιο. Το The Lincoln Lawyer (ιδιοκτησίας A+E Studios) τελειώνει μετά τη 5η σεζόν. Το The Night Agent (ιδιοκτησίας Sony Pictures Television) τελειώνει μετά τη 4η σεζόν. Έτσι, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, τρεις από τις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας έγινε γνωστό ότι φτάνουν στο τέλος τους καθώς το Netflix δεν κατέχει ούτε καρέ από κάποια από αυτές.

Ο Λούκας Μπράβο που υποδύεται τον Γκαμπριέλ στη Μύκονο.

Το αποτύπωμα που άφησε το Emily in Paris περα από την οθόνη ξεπερνά κατά πολύ τους αριθμούς streaming. Σύμφωνα με τη γαλλική υπηρεσία κινηματογράφου, το 38% των ξένων τουριστών στο Παρίσι είπαν ότι η σειρά του Netflix ήταν ένας λόγος που επισκέφτηκαν την πόλη. Τα brands πολυτελείας πλήρωσαν από 500.000 έως 1 εκατομμύριο ευρώ το καθένα για να γίνουν μέρος της πλοκής. Μόνο στην 4η σεζόν προβλήθηκαν 480 φίρμες και φορέθηκαν 25.000 ρούχα

Η Paramount διατηρεί τη μηχανή παραγωγής χρημάτων που έχτισε. Όταν λήξει η συμφωνία αδειοδότησης, η Emily θα προβάλλεται από την Paramount ενώ το Netflix μένει με τους συνδρομητές που ήδη κέρδισε αλλά και μια τελευταία και, πιο υψηλού κόστους, σεζόν να ξεπληρώσει.