Το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για την πώλησή της εξετάζει η Warner Bros., μετά την παραλαβή αναθεωρημένης και πιο επιθετικής προσφοράς από την Paramount Skydance.

Σύμφωνα με το Bloomberg, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros συζητούν κατά πόσο η Paramount θα μπορούσε να καταθέσει ακόμη πιο βελτιωμένη πρόταση, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο «πόλεμο» προσφορών με τη Netflix. Προς το παρόν, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ενώ παραμένει σε ισχύ η δεσμευτική συμφωνία της Warner με τη Netflix.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των διεργασιών, η Warner εξετάζει σοβαρά το άνοιγμα νέου κύκλου διαπραγματεύσεων με την Paramount, η οποία είχε κινηθεί αρχικά με αυτόκλητη προσφορά ήδη από πέρυσι. Έκτοτε, η Paramount αύξησε επανειλημμένα το τίμημα, ωστόσο τελικά βρέθηκε πίσω από την πρόταση της Netflix. Η διοίκησή της επιμένει πως η δική της συμφωνία είναι στρατηγικά ανώτερη και το τελευταίο διάστημα επιχειρεί να πείσει τόσο τις ρυθμιστικές αρχές όσο και τους μετόχους.

Τόσο η Paramount όσο και η Netflix έχουν καταστήσει σαφές ότι είναι διατεθειμένες να βελτιώσουν περαιτέρω τις προσφορές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμφωνία με τη Warner Bros, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, έχει δηλώσει ότι η τρέχουσα πρόταση δεν είναι η τελική, ενώ και η Netflix έχει ενημερώσει τους μετόχους της ότι διατηρεί περιθώριο αύξησης του τιμήματος.

Παράλληλα, και οι δύο πλευρές εμφανίζονται προσεκτικές ως προς το ενδεχόμενο υπερβολικών δαπανών. Η μετοχή της Netflix έχει υποχωρήσει πάνω από 40% από τα υψηλά του Ιουνίου, με τους επενδυτές να εκφράζουν ανησυχίες για το κόστος της συμφωνίας με τη Warner.

Ο Chris Marangi, συν-επικεφαλής επενδύσεων της Gabelli Funds, σημείωσε ότι, αν και απογοητεύτηκε από το γεγονός ότι η Paramount δεν αύξησε άμεσα το τίμημα αυτή την εβδομάδα, οι τροποποιήσεις στους όρους δείχνουν πως αναζητά «δημιουργικούς τρόπους» για τη διαμόρφωση της συμφωνίας. «Όπως και το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros, θα ήθελα να δω μια πιο ελκυστική προσφορά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία του κατέχει μετοχές της Warner.

Πώς μπορεί να εξελιχθεί η διαδικασία

Εφόσον η Warner αποφασίσει να επανέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Paramount, θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τη Netflix. Στη συνέχεια, θα επιδιώξει να εξασφαλίσει πρόταση άνω των 30 δολαρίων ανά μετοχή. Αν κρίνει ότι η νέα πρόταση της Paramount είναι ανώτερη, τότε η Netflix θα έχει το δικαίωμα να καταθέσει βελτιωμένη αντιπροσφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι μέτοχοι της Warner, όπως οι Pentwater Capital Management και Ancora Holdings Group, έχουν ταχθεί δημόσια υπέρ της συνεργασίας με την Paramount. Ωστόσο, με βάση την τελευταία καταμέτρηση, μόλις 42,3 εκατομμύρια μετοχές —λιγότερο από το 2% των εκκρεμών μετοχών— προσφέρθηκαν στην Paramount, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η μάχη για την εξαγορά παραμένει ανοιχτή.