Η νέα ταινία The Rip με τους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης, καθώς δύο αστυνομικοί από τη Φλόριντα υποστηρίζουν ότι η μυθοπλασία ξεπέρασε τα όρια και έπληξε τη φήμη τους.

Δύο αστυνομικοί του Miami-Dade κατέθεσαν μήνυση κατά της εταιρείας παραγωγής Artists Equity, που ίδρυσαν οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, καθώς και κατά της Falco Pictures, με αφορμή την ταινία του Netflix The Rip. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η ταινία, αν και παρουσιάζεται ως εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, τους συνδέει με φανταστικές πράξεις διαφθοράς, κλοπής και συνεργασίας με

εγκληματικά κυκλώματα.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, οι αστυνομικοί Τζόναθαν Σαντάνα και Τζέισον Σμιθ συμμετείχαν σε πραγματική επιχείρηση του 2016 στο Miami Lakes, κατά την οποία εντοπίστηκαν σχεδόν 22 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, κρυμμένα μέσα σε πορτοκαλί κουβάδες πίσω από ψεύτικο

τοίχο. Η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις μετρητών στην ιστορία της αστυνομίας της περιοχής.

Η ταινία The Rip, σε σκηνοθεσία Τζο Κάρναχαν, ακολουθεί δύο αστυνομικούς του Μαϊάμι, τους οποίους υποδύονται οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, όταν η ομάδα τους ανακαλύπτει 24 εκατομμύρια δολάρια σε κρησφύγετο. Από εκεί και πέρα, η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους αστυνομικούς

αρχίζει να διαλύεται, καθώς όλοι υποψιάζονται όλους για το ποιος μπορεί να επιχειρήσει να κρατήσει τα χρήματα.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η ταινία δανείζεται αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες από την πραγματική υπόθεση, αλλά προσθέτει μυθοπλαστικά στοιχεία που, κατά την πλευρά τους, τους παρουσιάζουν ως διεφθαρμένους. Ανάμεσα σε όσα καταγγέλλονται στη μήνυση είναι σκηνές όπου αστυνομικοί συζητούν την κλοπή κατασχεμένων χρημάτων, αποκρύπτουν στοιχεία, λένε ψέματα σε υπόπτους και εμφανίζονται να έχουν επαφές με καρτέλ.

«Δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο», φέρεται να δήλωσε ο Τζόναθαν Σαντάνα, ο οποίος υποστηρίζει ότι μετά την κυκλοφορία της ταινίας τον Ιανουάριο δέχεται σχόλια και υπαινιγμούς για το αν «κράτησε κουβάδες με χρήματα». Ο δικηγόρος των αστυνομικών κάνει λόγο για σοβαρή βλάβη στη φήμη τους, υποστηρίζοντας ότι το κοινό μπορεί εύκολα να συνδέσει τους πραγματικούς αστυνομικούς με τους

κινηματογραφικούς χαρακτήρες.

Το Netflix δεν κατονομάζεται ως εναγόμενο στη συγκεκριμένη αγωγή, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι

εταιρείες παραγωγής. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, δεν έχει υπάρξει δημόσιο σχόλιο από την πλευρά των Artists Equity ή των εμπλεκόμενων παραγωγών.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το πού τελειώνει η καλλιτεχνική ελευθερία και πού αρχίζει η προσβολή της προσωπικότητας, ειδικά όταν μία ταινία προωθείται ως «εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα». Το The Rip δεν είναι ντοκιμαντέρ, αλλά αστυνομικό θρίλερ. Ωστόσο, όταν η μυθοπλασία ακουμπά πραγματικά πρόσωπα και υπαρκτές επιχειρήσεις της αστυνομίας, τα όρια γίνονται πιο θολά.

Η ταινία κυκλοφόρησε στο Netflix στις 16 Ιανουαρίου 2026 και έχει διάρκεια 113 λεπτά. Εκτός από τους Ντέιμον και Άφλεκ, στο καστ συμμετέχουν οι Στίβεν Γιουν, Τεγιάνα Τέιλορ, Κάιλ Τσάντλερ, Σάσα Καγιέ, Καταλίνα Σαντίνο Μορένο, Σκοτ Άντκινς, Νέστορ Καρμπονέλ και Λίνα Έσκο. Ο Τζο Κάρναχαν, γνωστός από ταινίες όπως Narc και Smokin’ Aces, υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Η ταινία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της επανένωσης των Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, δύο σταρ που συνδέονται με μία από τις πιο γνωστές φιλίες του Χόλιγουντ. Οι δυο τους γνωρίζονται από παιδιά και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί όταν συνυπέγραψαν το σενάριο του Good Will Hunting, κερδίζοντας Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου το 1998.

Ο Μπεν Άφλεκ, πέρα από ηθοποιός, έχει χτίσει ισχυρή πορεία και ως σκηνοθέτης και παραγωγός. Έχει

σκηνοθετήσει ταινίες όπως Gone Baby Gone, The Town και Argo, με το τελευταίο να κερδίζει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε μεγάλες εμπορικές και δραματικές παραγωγές, από το Gone Girl και το Armageddon έως το Batman v Superman: Dawn of Justice και το The Accountant.

Με το The Rip, ο Άφλεκ επιστρέφει δίπλα στον Ντέιμον όχι μόνο μπροστά από την κάμερα, αλλά και πίσω από αυτήν, μέσω της Artists Equity, της εταιρείας που ίδρυσαν οι δύο ηθοποιοί το 2022. Η εταιρεία δημιουργήθηκε με στόχο ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής, στο οποίο οι δημιουργοί

και οι εργαζόμενοι στις ταινίες θα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο από την επιτυχία των έργων.

Πλέον, όμως, η ίδια ταινία που διαφημίστηκε ως ένα σφιχτό αστυνομικό θρίλερ για την απληστία, την πίστη και τη διάβρωση της εμπιστοσύνης, βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πραγματική δικαστική σύγκρουση. Και αυτή τη φορά, το ερώτημα δεν είναι ποιος πήρε τα χρήματα στην οθόνη, αλλά αν η οθόνη αδίκησε ανθρώπους που επιμένουν ότι στην πραγματική ζωή έκαναν απλώς τη δουλειά τους.

