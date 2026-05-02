Ένα νέο ψυχολογικό θρίλερ με τίτλο «The Whisper Man», έρχεται στο Netflix, βασισμένο στο ομώνυμο best seller μυθιστόρμα του Άλεξ Νορθ και με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ ντε Νίρο, Άνταμ Σκοτ και Μισέλ Μόναγκαν.

«Αν αφήσεις μια πόρτα μισάνοιχτη, σύντομα θα αρχίσεις να ακούς ψιθύρους. Αν το παράθυρό σου μείνει ξεκλείδωτο, θα τον ακούσεις να χτυπά το τζάμι. Κι αν νιώθεις μόνος, λυπημένος και ευάλωτος, ο Whisper Man θα έρθει να σε βρει», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Η υπόθεση, βασισμένη στο best seller των New York Times, ακολουθεί έναν χήρο συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, του οποίου ο 8χρονος γιος εξαφανίζεται. Αναζητώντας βοήθεια, στρέφεται στον αποξενωμένο πατέρα του, έναν συνταξιούχο ντετέκτιβ, προκειμένου να ανακαλύψει τελικά μια ανατριχιαστική σύνδεση με μια παλιά υπόθεση η οποία αφορά έναν καταδικασμένο κατά συρροή δολοφόνο, γνωστό ως «Whisper Man».

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τζέιμς Άσκροφτ, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Ben Jacoby και Chase Palmer. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιστρέφει στα σίγουρα μονοπάτια που είχε συνηθίσει το κοινό του στην αρχή της καριέρας του, υποδυόμενος έναν πειρσσότερο «μυστηριώδη» ήρωα, κόντρα στους κωμικούς ρόλους που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια.

Η ταινία «The Whisper Man», θα είναι διαθέσιμη στις 28 Αυγουστου στο Netflix.

Με πληροφορίες από Deadline, Netflix Tudum