Ο Ριντ Χέιστινγκς, συνιδρυτής του Netflix, αποχωρεί από την εταιρεία, εγκαταλείποντας τη θέση του προέδρου της πλατφόρμας που δημιούργησε σχεδόν πριν από τρεις δεκαετίες.

Για μεγάλο μέρος αυτής της πορείας βρέθηκε στο «τιμόνι» της εταιρείας, καθοδηγώντας τη μετάβασή της από μια υπηρεσία ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου σε έναν παγκόσμιο κολοσσό ψυχαγωγίας που παράγει δικό του πρώτοτυπο περιεχόμενο, σύμφωνα με το BBC.

«Το Netflix άλλαξε τη ζωή μου με τόσους πολλούς τρόπους και η αγαπημένη μου ανάμνηση είναι ο Ιανουάριος του 2016, όταν δώσαμε τη δυνατότητα σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη να απολαμβάνει την υπηρεσία μας», ανέφερε ο Χέιστινγκς.

Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που το Netflix δημοσίευσε αύξηση εσόδων κατά 16% για το πρώτο τρίμηνο του 2026, στην πρώτη οικονομική αναφορά της εταιρείας μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros. Discovery.

Αναφερόμενος στη συμφωνία που δεν ευωδόθηκε, ο διευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος δήλωσε: «Από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει ότι θα ήταν κάτι θετικό να συμβεί, αλλά όχι απαραίτητο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν να αποσπάσει την προσοχή μας από τον βασικό μας στόχο και, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, αυτό δεν συνέβη». Ωστόσο, παρά τα θετικά οικονομικά στοιχεία, η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε πτώση περίπου 8%.

Η υπηρεσία streaming ανέφερε ότι η απόφαση του Χέιστινγκς να αποχωρήσει σχετίζεται με την επιθυμία του να επικεντρωθεί περισσότερο στη φιλανθρωπία και σε άλλες παρόμοιου είδους δραστηριότητες.

Η αποχώρηση Χέιστινγκς δεν παρεμποδίζει τη «νέα εποχή» που ξημερώνει για το Netflix

Για την ιστορία, ο Χέιστινγκς ίδρυσε το Netflix το 1997 μαζί με τον Μαρκ Ράντολφ, ξεκινώντας με την αποστολή DVD στους πελάτες μέσω ταχυδρομείου, μέσα σε χαρακτηριστικούς κόκκινους φακέλους. Ο Ράντολφ, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος, αποχώρησε το 2003.

Στη συνέχεια, η εταιρεία επεκτάθηκε στην παραγωγή δικού της περιεχομένου, επηρεάζοντας καθοριστικά τη βιομηχανία του Χόλιγουντ, όχι μόνο με ταινίες μεγάλου μήκους αλλά και επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Bridgerton» και το «KPop Demon Hunters».

Η εταιρεία, η οποία πλέον αποτιμάται στα 450 δισεκατομμύρια δολάρια, θεωρείται ότι άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το κοινό καταναλώνει ταινίες και σειρές, καθιερώνοντας το binge-watching στο σπίτι και μειώνοντας τις επισκέψεις στους κινηματογράφους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Χέιστινγκς είχε ήδη αποχωρήσει από τη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου το 2023, παραμένοντας ωστόσο σε αυτή του προέδρου. Τώρα αναμένεται να αποχωρήσει οριστικά και από αυτό τον ρόλο τον Ιούνιο.

Οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, εξήραν το στυλ ηγεσίας του, επισημαίνοντας ότι η επιρροή του θα συνεχίσει να καθοδηγεί την εταιρεία. Η αποχώρησή του έρχεται σε μια απαιτητική περίοδο για το Netflix, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό τόσο από άλλες πλατφόρμες streaming –ιδίως αν προχωρήσει η εξαγορά της Warner Bros από την Paramount –, όσο και από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok και το YouTube.

Συγκεκριμένα, ο Σαράντος ανέφερε ότι, παρά την αποτυχημένη εξαγορά της Warner Bros, το Netflix θα συνεχίσει να ενισχύει τον βασικό του κορμό, ενώ παράλληλα επεκτείνεται σε νέους τομείς, όπως τα video podcasts, οι ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις, τα video games, μια νέα εφαρμογή gaming για παιδιά, καθώς και τα live αθλητικά δρώμενα.

Με πληροφορίες από BBC, El Pais

