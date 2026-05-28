Η μικρή αδελφή του Σέρλοκ Χολμς μεγάλωσε, όπως βλέπουμε στο Enola Holmes 3 που έρχεται μετά από τέσσερα χρόνια αναμονής. Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας, με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν να επιστρέφει ως η ενήλικη πλέον αδελφή του θρυλικού ντετέκτιβ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Χένρι Κάβιλ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «το νέο κεφάλαιο οδηγεί τη ντετέκτιβ Ενόλα Χολμς στη Μάλτα, όπου τα προσωπικά και επαγγελματικά της όνειρα συγκρούονται σε μια υπόθεση πιο περίπλοκη και επικίνδυνη από κάθε άλλη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα».

Επίσης, όπως αποκαλύπτεται, η Ενόλα ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Tewkesbury τον οποίο υποδύεται ο Λούις Πάρτριτζ.

«Ο κόσμος μπορεί να ξέρει ή όχι ότι αυτή η ταινία περιλαμβάνει έναν γάμο», είχε δηλώσει ο ηθοποιός τον περασμένο μήνα στο People. «Σε κάθε γάμο υπάρχει ένα δράμα που παραμονεύει στη γωνία και αυτός εδώ δεν αποτελεί εξαίρεση. Η Enola και ο Tewkesbury περνούν μια δύσκολη περίοδο. Το ρίσκο είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά, αλλά οι χαρακτήρες μας είναι πλέον μεγαλύτεροι και πιο ώριμοι και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον», πρόσθεσε.

Όπως και οι δύο προηγούμενες ταινίες, το «Enola Holmes 3» βασίζεται στη σειρά βιβλίων της Νάνσι Σπρίνγκερ, «The Enola Holmes Mysteries», σε σενάριο του Τζακ Θορν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φίλιπ Μπαραντίνι, γνωστός από το «Adolescence», παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Χάρι Μπράντμπιρ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει τα δύο πρώτα μέρη.

«Νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικά συναρπαστικό σε αυτή την ταινία είναι το πόσο έχει ωριμάσει η Enola. Έχει ακόμα το ίδιο πάθος και την ίδια περιέργεια, αλλά είναι λίγο πιο σίγουρη για τον εαυτό της και για τα πιστεύω της», ανέφερε η Μπράουν στο περιοδικό.

«Και φυσικά, για τους θαυμαστές της Enola και του Tewkesbury… σίγουρα υπάρχουν περισσότερα να εξερευνήσουν. Η σχέση τους φαίνεται πιο ώριμη, λίγο πιο βαθιά και αληθινή», συμπλήρωσε.

Στην ταινία επιστρέφουν οι Ελενα Μπόναμ-Κάρτερ στον ρόλο της μητέρας των Σέρλοκ, Eudoria, ο Χιμές Πατέλ ως δρ Τζον Γουάτσον και η Σάρον Ντάνκαν-Μπρούστερ ως Μοριάρτι, που πιθανολογείται ότι έχει σχέση με την απαγωγή του Σέρλοκ.

Το «Enola Holmes 3» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από την 1η Ιουλίου.