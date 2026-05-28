Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η «πιο τρομακτική ταινία της χρονιάς» -που έχει σηκώσει θύελλα στα social media- με την υπογραφή ενός 20χρονου σκηνοθέτη και πρωταγωνιστές τον Τσιούετελ Έτζιοφορ και την Ρενάτε Ρέινσβε, ο Μαντς Μίκελσεν σε έναν εντελώς αναπάντεχο ρόλο, ο Ίαν ΜακΚέλεν στους «Κρίστοφερ» και ο Ράσελ Κρόου στο «Beast».

Ακόμη, η μαύρη κωμωδία «Homo Sapiens?» που αποτελείται από 16 αυτοτελείς αλλά θεματικά συνδεδεμένες ιστορίες και «Ένας Ποιητής» από την Κολομβία. Επίσης, σε επανέκδοση ένα από τα καλύτερα νουάρ όλων των εποχών, «Το Γεράκι της Μάλτας» με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ.

Advertisement

Advertisement

Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 28 Μαΐου.

Backrooms

Ο Κλαρκ, πωλητής σε έκθεση επίπλων, ανακαλύπτει στο υπόγειο μία πύλη που οδηγεί σε μια αλλόκοτη, κιτρινωπή απεραντοσύνη από άδεια δωμάτια που μοιάζουν με γραφεία σαν μια διαταραγμένη εκδοχή της πραγματικότητας. Μαζί με την υπάλληλό του Κατ και τον Μπόμπι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το μέρος, ενώ ήχοι μέσα στο σκοτάδι υπονοούν ότι κάτι παραμονεύει. Όταν ο Κλαρκ εξαφανίζεται, η θεραπεύτριά του δρ Μέρι Κλάιν θα βρεθεί κι εκείνη μέσα στα Backrooms αναζητώντας απαντήσεις, και κυρίως, έξοδο. Πρωταγωνιστούν οι Τσιούετελ Έτζιοφορ, Ρενάτε Ρέινσβε, Μαρκ Ντούπλας, Φιν Μπένετ, Λουκίτα Μάξγουελ.

Ο Κέιν Πάρσονς, που υπογράφει τη σκηνοθεσία ήταν μόλις 16 χρονών όταν δημιούργησε, με Blender και After Effects, το πρώτο The Backrooms (Found Footage), ένα video που έγινε viral και δημιούργησε έναν ολόκληρο μύθο στο διαδίκτυο, με εκατοντάδες εκατομμύρια views και κοινότητες που αναλύουν κάθε λεπτομέρεια του κανόνα του σύμπαντος. Η ταινία μεταφέρει αυτό το found-footage σύμπαν σε live-action, επεκτείνοντάς το σε νέα επίπεδα τρόμου, αλλά και σε πιο ανθρώπινη δραματουργία: η εμμονή, η απομόνωση, η ανάγκη να βρεις νόημα μέσα σε έναν λαβύρινθο που δεν εξηγείται.

Η ταινία γυρίστηκε κυρίως σε πραγματικά, χτισμένα σκηνικά. Η παραγωγή έστησε περίπου 2.700 τετραγωνικά μέτρα Backrooms σε τέσσερα soundstages, ενώ τυπώθηκαν περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα ταπετσαρίας και χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2.500 τετραγωνικά πόδια μοκέτας, για να αποδοθεί η αίσθηση του ατελείωτου. Κατά τα γυρίσματα χρειάζονταν ακόμη και καθημερινοί χάρτες για να μη χάνεται το συνεργείο μέσα στον λαβύρινθο.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, στα social media κυκλοφορεί ότι ο Κέιν Πάρσονς δεν σκηνοθέτησε την ταινία -ή, τουλάχιστον ότι δεν είναι ο βασικός σκηνοθέτης (παρόμοιες αναρτήσεις έχουν γίνει και για τον Κάρι Μπάρκερ, τον 26χρονο σκηνοθέτη του «Obsession», την ταινία τρόμου που σημειώνει μεγάλη εισπρακτική επιτυχία).

Advertisement

Ο Μαρκ Ντούπλας, ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίες, διέψευσε τους ισχυρισμούς γράφοντας στο Χ: «Oταν ήμουν εκεί, ο Κέιν είχε τον απόλυτο έλεγχο. Περισσότερο κι από πολλούς σκηνοθέτες τριπλάσιας ηλικίας».

Ο Τελευταίος Βίκινγκ

Advertisement

Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπιμαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται, είναι ο αδερφός του, που όμως στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και είναι πεπεισμένος ότι αποτελεί μετεμψύχωση του Τζον Λένον. Συνδυάζοντας το μαύρο χιούμορ, την υπαρξιακή μελαγχολία και τους εκκεντρικούς χαρακτήρες με ακραίες καταστάσεις, ο Αντερς Τόμας Γένσεν παραδίδει μια ακόμα σκανδιναβική τραγικωμωδία, χτισμένη πάνω στις απολαυστικά ερμηνείες του Μαντς Μίκελσεν και του Νικολάι Λι Κας.

«Είμαι σίγουρος ότι αυτός ο τύπος [που υποδύεται ο Μίκελσεν] υπάρχει. Θα μπορούσε να κάθεται δίπλα σου σε ένα τρένο, σωστά; Αλλά ναι, δεν είναι και πολύ όμορφος», έλεγε στο Variety o σκηνοθέτης, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την τελειότητα στην τελευταία του ταινία.

«Στη Βόρεια Ευρώπη πρέπει να διαπρέψεις, γιατί είναι καλό για την οικονομία. Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Πάντα λέω ότι όταν μου αρέσει κάποιος, δεν είναι λόγω των ταλέντων του – είναι λόγω των ελαττωμάτων του. Είναι εύκολο να αγαπάς την τελειότητα. Αλλά αν αγαπάς κάποιον με πολλές κακές συνήθειες, πρέπει να είναι αληθινά τα αισθήματά σου». Η ταινία που έκανε ρεκόρ με 800.000 εισιτήρια στη Δανία, έκανε πρεμιέρα στο 82o Φεστιβάλ Βενετίας, έλαβε 13 υποψηφιότητες στα εθνικά βραβεία της Δανίας, ενώ ο Μαντς Μίκελσεν απέσπασε για την ερμηνεία του υποψηφιότητα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.

Advertisement

Οι Κρίστοφερ

Ο Τζούλιαν υπήρξε αστέρι της λονδρέζικης pop art σκηνής των ’60s και ’70s, όμως δεν έχει ζωγραφίσει εδώ και δεκαετίες και είναι πια οικονομικά κατεστραμμένος. Τα δύο αποξενωμένα παιδιά του, απελπισμένα να εξασφαλίσουν μια κληρονομιά, προσλαμβάνουν μια συντηρήτρια έργων τέχνης για να παρουσιαστεί ως υποψήφια βοηθός και να αποκτήσει πρόσβαση σε οκτώ ανολοκλήρωτους πίνακες, που ονομάζονται Κρίστοφερ, τους οποίος ο Τζούλιαν έχει θαμμένους στην αποθήκη. Σκοπός της είναι να τους ολοκληρώσει, να τους επιστρέψει κρυφά στη θέση τους και να «ανακαλυφθούν» μετά τον θάνατό του. Η ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Πρωταγωνιστούν Ίαν ΜακΚέλεν, Μικέιλα Κόελ, Τζέιμς Κόρντεν και Τζέσικα Γκάνινγκ.

Beast

Advertisement

Ο Πάτον Τζέιμς, ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης στα νότια του Σίδνεϊ, έχει αφήσει πίσω του μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στις μικτές πολεμικές τέχνες για να στηρίξει τη σύζυγό του Λουσιάνα και τον γιο τους. Όταν ο μικρότερος αδελφός του ανερχόμενο αστέρι του One Championship, τραυματίζεται σοβαρά σε αγώνα με τον πρωταθλητή Ξαβιέ Γκράου, ο Πάτον έρχεται αντιμέτωπος με τα οικονομικά αδιέξοδα της οικογένειας. Μια απρόσμενη πρόταση για έναν αγώνα απέναντι στον Ξαβιέ ο οποίος αναζητά εκδίκηση για μια παλιά ήττα, θα τον φέρει μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Παρά την υπόσχεση που έχει δώσει να μην ξαναπαλέψει, οι πιέσεις τον οδηγούν πίσω στην αρένα, σε μια μυστική και εξαντλητική προετοιμασία που δοκιμάζει τα όρια της σχέσης του και τον φέρνει αντιμέτωπο με το παρελθόν του, σε μια αναμέτρηση όπου διακυβεύονται τα πάντα. Για να ανακτήσει την παλιά του δόξα, θα πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Ντάνιελ ΜακΦέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ, Ράσελ Κρόου. Σκηνοθεσία Τάιλερ Άτκινς.

Advertisement

Homo Sapiens?

Η αποκάλυψη της υποκρισίας 16 διαφορετικών χαρακτήρων καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν και να ξεχωρίσουν στη σύγχρονη ζωή της μεγαλούπολης.

Οι Μαριάνο Κον και Γκαστόν Ντουπράτ υπογράφουν μια καυστική μαύρη κωμωδία που αποδομεί, με χειρουργική ακρίβεια, τις αρετές και τα ελαττώματα μιας κοινωνίας σε μόνιμη αντίφαση. Η σπονδυλωτή ταινία αποτελείται από 16 αυτοτελείς αλλά θεματικά συνδεδεμένες ιστορίες, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό πορτρέτο όπου το χιούμορ συνυπάρχει με την αμηχανία, την τρυφερότητα και μια διαπεραστική, αναπόφευκτη ειρωνεία.

Advertisement

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γκιγιέρμο Φρανσέγια, ο οποίος μεταμορφώνεται σε κάθε ιστορία σε έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Υποψήφια για το βραβείο καλύτερης Ιβηροαμερικανικής Κωμωδίας και για το βραβείο καλύτερου Ηθοποιού – Platino Awards και υποψήφια για το βραβείο καλύτερης Σκηνοθεσίας – Βραβεία Martin Ferro (Αργεντινή).

Ένας Ποιητής

Η εμμονή του πενηντάρη Óscar Restrepo με την ποίηση δεν του έχει φέρει καμία δόξα. Έχοντας πια μεγαλώσει και παραξενέψει, έχει υποκύψει στο κλισέ του ποιητή που ζει στην αφάνεια. Όταν βρίσκει δουλειά στο γυμνάσιο μιας υποβαθμισμένης συνοικίας, γνωρίζει τη Yurlady, μια έφηβη από φτωχή οικογένεια. Η βοήθεια που της προσφέρει για να καλλιεργήσει το ταλέντο της, φέρνουν λίγο φως στις μέρες του. Όμως το να τη σύρει στον κόσμο των ποιητών μπορεί να μην είναι καλή ιδέα. Η κωμικοτραγική ιστορία του Σιμόν Μέσα Σότο τιμήθηκε με το Βραβείο της Επιτροπής στο Τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών 2025. Ταινία λήξης του 10ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας., σήμερα, 28 Μαΐου στον κινηματογράφο Δαναό, παρουσία του πρωταγωνιστή Ubeimar Rios.

Το Γεράκι της Μάλτας (1941)

Ο Σαμ Σπέιντ (Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ) είναι ένας ντετέκτιβ, που έχει μια προσωπική ηθική και τον δικό του κώδικα τιμής. Μια μέρα, τον επισκέπτεται στο γραφείο του η «μοιραία γυναίκα», (Μαίρη Άστορ), η οποία του συστήνεται ως κυρία Γουόντερλι και του ζητά να αναλάβει μαζί με τον συνεταίρο του Άρτσερ, την παρακολούθηση ενός επικίνδυνου άντρα, του Θέρσμπι. Όμως ο Άρστερ και ο Θέρσμπι την επόμενη μέρα βρίσκονται δολοφονημένοι και όλες οι υποψίες στρέφονται στον Σπέιντ. Με τους αστυνομικούς να τον έχουν από κοντά, ο Σπέιντ προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος σε μια υπόθεση, που όσο την ψάχνει, γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Από εκείνη τη στιγμή κι ύστερα ο Σπέιντ βρίσκεται περικυκλωμένος από μια σειρά παράξενων και επικίνδυνων ανδρών, που όλοι σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την κυρία Γουόντερλι, της οποίας το πραγματικό όνομα αποδεικνύεται πως είναι Ο’ Σόνεσι. Τελικά, και ενώ το σκοτάδι της ιστορίας πυκνώνει, ο Σπέιντ αντιλαμβάνεται ότι οι πάντες περιστρέφονται γύρω από ένα μικρό αγαλματίδιο, ανεκτίμητης αξίας, γνωστό ως Το γεράκι της Μάλτας και μοναδικός σκοπός όλων είναι η απόκτησή του.

Πρώτη ταινία του σπουδαίο Τζον Χιούστον, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη το ομότιτλο αστυνομικό μυθιστόρημα του Ντάσιελ Χάμετ. Προτάθηκε για τρία Όσκαρ, μεταξύ αυτών και το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.