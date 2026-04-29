Το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Ο Διάβολος Φοράει Prada, το φετινό Όσκαρ Ντοκιμαντέρ, ένα αμερικανικό road trip και η ταινία τρόμου «Dolly». Αυτές είναι οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, η θρυλική Miranda Priestly ενώνει τις δυνάμεις της με την Andy Sachs για να αντιμετωπίσει την Emily Charlton, την πρώην βοηθό που πλέον έχει γίνει αντίπαλος.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις ερμηνείες τους ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, που άφησαν εποχή, η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι επιστρέφουν στην Νέα Υόρκη και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway με την πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006. Το σίκουελ επανασυνδέει το κύριο καστ με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φράνκελ και την προσθήκη μεταξύ άλλων, των Κένεθ Μπράνα, Σιμόν Άσλεϊ, Τζάστιν Θερού και Λούσι Λιου.

«Ομαχα»

Ένας χήρος πατέρας ξυπνάει ένα πρωινό τα δύο παιδιά του, τα βάζει βιαστικά στο αυτοκίνητο και μαζί ξεκινούν ένα φαινομενικά αμέριμνο ταξίδι στην αμερικανική ενδοχώρα, με αβέβαιο όμως προορισμό και με ένα κρυμμένο μυστικό που μόλις στο τέλος θα μας αποκαλυφθεί.

Πέρα από μια λυρική ταινία δρόμου, το ντεμπούτο του Κόουλ Γουέμπλι με πρωταγωνιστή τον Τζον Μαγκάρο («Περασμένες Ζωές») -που προβλήθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας 2025- είναι μια ματιά στις ζωές των απλών και λιγότερο προνομιούχων ανθρώπων για τους οποίους κανένα χάπι εντ δεν είναι δεδομένο και κανένα ταξίδι δεν καταλήγει ξένοιαστο και εντελώς αθώο.

«Ο Κύριος Κανένας Εναντίον Πούτιν»

Ο Pasha Talankin είναι ένας απρόσμενος ήρωας -ένας αγαπητός Ρώσος δάσκαλος δημοτικού, γνωστός ως μέντορας και πειραχτήρι, που προσφέρει στους μαθητές του ένα ασφαλές καταφύγιο στο γραφείο του.

Όταν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, ο ρόλος του στο σχολείο αλλάζει δραματικά, καθώς παρασύρεται παρά τη θέληση του στη μηχανή προπαγάνδας του Πούτιν. Αναγκασμένος να προωθεί αποκλειστικά μηνύματα εγκεκριμένα από το κράτος και σοκαρισμένος από τη μεταμόρφωση του σχολείου και της κοινότητάς του, παλεύει με ενοχές και ένα αίσθημα ανημποριάς, μέχρι που καταλήγει να γίνει whistleblower.

Ως βιντεογράφος του σχολείου, ο Pasha καταγράφει αποκαλυπτικό και βαθιά προσωπικό υλικό από το καθεστώς του Πούτιν: την άνοδο στρατιωτικοποιημένων παιδικών ομάδων, τους κατασταλτικούς νόμους, τον έντονο εθνικισμό και τη στρατολόγηση τελειόφοιτων μαθητών για τον πόλεμο. H βραβευμένη με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ ταινία του Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν σε συν-σκηνοθεσία Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν.

«Τρίχες Κατσαρές»

To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης ζει ασφαλές κάτω από το έδαφος στο ειδυλλιακό νησί του Μπόρνχολμ μαζί με την οικογένειά του και όλα τα άλλα τρολ. Στο νησί, η ζωή είναι γεμάτη από διασκεδαστικές πτήσεις με νυχτερίδες, πάρτι σε σπηλιές, αλλά και πάρα πολλούς κανόνες. Ιδιαίτερα ένας κανόνας δεν πρέπει ποτέ να παραβιαστεί: Ποτέ μην ανεβαίνεις στην επιφάνεια, γιατί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι! Όμως, ο Ρούλης Κατσαρούλης είναι ένας μικρός ταραχοποιός που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει με όλους αυτούς τους κανόνες. Μια μέρα ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης και αυτός τρυπώνει στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει. Απροσδόκητα, η μικρή του αδελφή τον ακολουθεί και αυτό που ξεκινά ως μια αθώα εξόρμηση για τους δύο, γρήγορα εξελίσσεται σε μια μεγάλη περιπέτεια, μεγαλύτερη από οτιδήποτε θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί ο Ρούλης.

Παιδικό animation σε σκηνοθεσία Γιαν Ράμπεκ. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι Μαριλένα Χατζηνικολαΐδη Βασιλική Σούτη Βαγγέλης Στρατηγάκος Κατερίνα Γκίργκις Ντίνος Σούτης Χρήστος Θάνος Σοφία Καψαμπέλη Θάνος Λέκκας Άγγελος Λιάγκος Γιάννης Υφαντής Δημήτρης Ζαπατίνας Γιώργος Νικόπουλος Και η μικρή Νάρια Αθανασοπούλου.

«Dolly»

Ένα ζευγάρι δέχεται επίθεση κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης στο δάσος από μια διαταραγμένη κούκλα. Η γυναίκα απαγάγεται, καθώς η κούκλα θέλει να τη φροντίσει και να τη μεγαλώσει σαν παιδί της. Μια εφιαλτική μάχη επιβίωσης ξεκινά. Γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε φιλμ Super 16mm στο Τενεσί, η ταινία του Ροντ Μπλάκχερστ χτίζεται πάνω στις παραδόσεις των κλασικών ταινιών τρόμου, όπως «Η Νύχτα με τις μάσκες» και «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι».

«Ο Αρχηγός»

Ο Ισα και ο Αλί, δύο αγόρια που ονειρεύονται να γίνουν ποδοσφαιριστές, νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο για παιδιά με καρκίνο. Αντιμέτωποι με την πιο δύσκολη δοκιμασία της ζωής τους, αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους πριν από την κρίσιμη επέμβαση του Αλί, μακριά από τα βλέμματα γιατρών και νοσηλευτών.

Ο Μοχαμάντ Χαμζάι ανήκει στη σύγχρονη γενιά Ιρανών δημιουργών, με έργο που εστιάζει

στις ανθρώπινες σχέσεις και στις κοινωνικές προεκτάσεις της καθημερινότητας. Η

κινηματογραφική του γραφή χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, απλότητα και συναισθηματική

αμεσότητα. Στην ταινία «Ο Αρχηγός» (2023) επιχειρεί να αφηγηθεί μια ιστορία οριακής συνθήκης -την ασθένεια και την απειλή του θανάτου- μέσα από μια οπτική που αρνείται να υποταχθεί στο μελόδραμα. Αντί να εστιάσει στην τραγικότητα της κατάστασης, η ταινία μετατοπίζει το βλέμμα προς την επιθυμία για ζωή, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη φιλία και το όνειρο.





