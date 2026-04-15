Οκτώ ταινίες έρχονται στους κινηματογράφους την Πέμπτη 16 Απριλίου. Μεταξύ αυτών το «Mother Mary» με την Αν Χάθαγουεϊ σε ρόλο ποπ σταρ, η ταινία τρόμου «Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν», η μεγάλη επιτυχία του ιαπωνικού box office «Εθνικός Θησαυρός», η σουρεαλιστική ταινία από την Ταϊλάνδη «Χρήσιμα Φαντάσματα», αλλά και τα «Ξεκινήματα» της Ζανέτε Νόρνταλ, με πρωταγωνίστρια την Τρίνε Ντίρχολμ, γνωστή από «Το κορίτσι με τη βελόνα». Πάμε σινεμά.

Mother Mary

Advertisement

Advertisement

Παλιές, βαθιά κρυμμένες πληγές έρχονται στην επιφάνεια όταν η ποπ σταρ Mother Mary συναντά ξανά, μετά από χρόνια απομάκρυνσης, την πρώην επιστήθια φίλη της και παλιά ενδυματολόγο της Sam Anselm, παραμονές της μεγάλης επιστροφής της στη σκηνή.

Η Mother Mary είναι ένα παγκόσμιο ποπ είδωλο που έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή περσόνα μέσα από μια επιτυχημένη καριέρα. Σε κρίση και αποφασισμένη να αποτινάξει το βάρος της περσόνας που έχτισε επί δεκαετίες, η σούπερ σταρ στρέφεται στο μοναδικό άτομο που εμπιστεύεται, τη σχεδιάστρια μόδας και οραματίστρια φίλη που εγκατέλειψε πριν από χρόνια.

Μικέιλα Κόελ – Αν Χάθαγουεϊ

Όταν η Mother Mary εμφανίζεται ξαφνικά στο εξοχικό κτήμα της Sam -οι σκηνές γυρίστηκαν στο Burg Adendorf, ένα κάστρο του 13ου αιώνα, έξω από τη Βόννη- ζητώντας ένα τελευταίο φόρεμα για τη μεγαλύτερη συναυλία και εμφάνιση της ζωής της, ξεκινά μια παραισθησιακή νύχτα αντιπαράθεσης, συνεργασίας, μνήμης και επανεφεύρεσης.

Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λόουερι. Πρωταγωνιστούν Αν Χάθαγουεϊ και Μικέιλα Κόελ. Στο καστ επίσης οι Χάντερ Σέιφερ, Κάια Γκέρμπερ, FKA twigs, Άλμπα Μπατίστα.

Με τραγούδια γραμμένα από Charli XCX, Jack Antonoff και την FKA twigs, η ταινία κινείται ανάμεσα σε μουσική, μόδα και μια δόση σουρεαλιστικού τρόμου.

Εθνικός Θησαυρός

Advertisement

Ναγκασάκι, 1964. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, αρχηγού μιας συμμορίας Γιακούζα, ο δεκατετράχρονος ταλαντούχος Κικούο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Μαζί με τον Σουνσούκε, τον γιο του ηθοποιού, αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το παραδοσιακό θεατρικό είδος. Για δεκαετίες, οι δύο νέοι μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί, από τη σχολή έως τα μεγαλύτερα θέατρα του της Ιαπωνίας, μέσα σε δόξα, αποθέωση και σκάνδαλα, αδερφοσύνη και προδοσίες. Ένας από τους δύο θα γίνει ο σπουδαιότερος ηθοποιός της τέχνης του Καμπούκι.

Το Καμπούκι αποτελεί ένα παραδοσιακό αμιγώς ιαπωνικό είδος ποιητικού θεάτρου με παράδοση αιώνων, που στηρίζεται στη χορογραφία, τη μουσικότητα, την εκφραστικότητα και την ακρίβεια των χειρονομιών, των κινήσεων και των μορφασμών καθώς και του μακιγιάζ και των κοστουμιών, με ιστορίες που θυμίζουν την πυκνότητα των χαϊκού. Ο συντηρητισμός της ιαπωνικής κοινωνίας απαγόρευσε γρήγορα την παρουσία των γυναικών σε ρόλους αναθέτοντάς τους στους οναγκάτα, άνδρες ηθοποιούς που δημιούργησαν μια αληθινά ξεχωριστή υποκριτική τέχνη. Ταυτόχρονα η τέχνη του Καμπούκι εξελίχτηκε σε μεγάλο βαθμό σε οικογενειακή υπόθεση που μεταβιβαζόταν από γενιά σε γενιά αφήνοντας ελάχιστο ως καθόλου χώρο για «εισβολείς».

Με καμβά τον αυστηρό, ακριβή όσο και μαγικό κόσμο του θεάτρου Καμπούκι ο Σανγκ-ιλ Λι («Hula Girls», «Unforgiven») υπογράφει μια επική saga, έναν στοχασμό πάνω στη δημιουργία, τη φιλοδοξία, τις έννοιες της οικογένειας και της φιλίας ακολουθώντας χωρίς ανάσα τους δύο ήρωές του σε μια σκληρή όσο και συγκινητική «μονομαχία» που διατρέχει δεκαετίες με τερματισμό το φευγαλέο «ιερό δισκοπότηρο» της τελειότητας μέσα από την τέχνη.

Advertisement

Νο1 επιτυχία όλων των εποχών ιαπωνικής ταινίας live action στο box office της Ιαπωνίας και 10 Βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου Ιαπωνίας, ανάμεσα τους και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών (Quinzaine des Cineastes) στο Φεστιβάλ Καννών, πρόταση της Ιαπωνίας στα Όσκαρ. Η ταινία προβλήθηκε στα Φεστιβάλ του Τορόντο και του Μπουσάν, στο AFI Fest στο Λος Άντζελες και στο Φεστιβάλ του Πάλμ Σπρινγκς. Πρωταγωνιστούν οι Ρίο Γιοσιζάβα, Ριουσέι Γιοκοχάμα, Σόγια Κουροκάβα (Το Τέρας του Χιροκάζου Κόρε-Έντα), Κεϊτάτσου Κοσιγιάμα (Η Ηλιαχτίδα μου) και ο βετεράνος Κεν Γουατανάμπε (Inception, Γράμματα από το Ίβο Τζίμα).

Ξεκινήματα

Η Έινε και ο Τόμας βρίσκονται στα πρόθυρα του διαζυγίου, όταν η Έινε παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο. Ώσπου να αναρρώσει, το ζευγάρι αποφασίζει να ζήσει ξανά κάτω από την ίδια στέγη, αναβάλλοντας την ανακοίνωση του χωρισμού στα παιδιά τους. Αντιμέτωποι με αυτή τη νέα πραγματικότητα, βρίσκουν ελπίδα εκεί που δεν το περιμένουν. Μία τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τα νέα ξεκινήματα, την πιο απρόβλεπτη στιγμή. Η ταινία της Ζανέτε Νόρνταλ, με πρωταγωνίστρια την Τρίνε Ντίρχολμ,έκανε πρεμιέρα στο Πανόραμα του 75ου Φεστιβάλ Bερολίνου και στην Ελλάδα προβλήθηκε στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Συμπρωταγωνιστούν οι Ντέιβιντ Ντέντσικ, Μπιόρκ Στορμ, Γιοχάνε Λουίζ Σμιτ.

Advertisement

Enzo

Kύκνειο άσμα του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα, Λοράν Καντέ -ο οποίος απεβίωσε τον Απρίλιο του 2024, μετά από μάχη με τον καρκίνο- που ολοκλήρωσε ο συνεργάτης του, Ρομπέν Καμπιγιό («120 Χτύποι το Λεπτό»). Ο 16χρονος Ένζο, ένας έφηβος που απορρίπτει τις προσδοκίες των εύπορων γονιών του για το μέλλον του, αποφασίζει ότι θέλει να κάνει χειρωνακτική εργασία. Ενώ ο μεγαλύτερος αδερφός του προετοιμάζεται για το πανεπιστήμιο, εκείνος μαθητεύει σε ένα εργοτάξιο. Παρά ταύτα δεν δείχνει ιδιαίτερη κλίση. Όταν ο προϊστάμενός του πηγαίνει το αγόρι μια μέρα στο πατρικό του για να μιλήσει με τους γονείς του, ανακαλύπτει έκπληκτος ότι ο Ένζο ζει σε ένα πολυτελές σπίτι με θέα στον ωκεανό και ιδιωτική πισίνα. Όταν γνωρίζει τον νεαρό Βλαντ, έναν Ουκρανό χτίστη, που καυχιέται συνεχώς για τις κατακτήσεις του -κάτι που κεντρίζει το ενδιαφέρον του Ένζο, ο οποίος έχει κορίτσι- νιώθει μία απροσδόκητη έλξη. Πρωταγωνιστούν οι Ελόι Ποχού, Μάξιμ Σλιβίνσκι, Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, Ελοδί Μπουσέ.

Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν

Advertisement

H μικρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται χωρίς ίχνος στην έρημο. Οκτώ χρόνια αργότερα, η διαλυμένη οικογένεια σοκάρεται όταν το κορίτσι επιστρέφει. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη επανένωση μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εφιάλτη. Ένα «φρικιαστικό creepshow» από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Λι Κρόνιν. Πρωταγωνιστούν Τζακ Ρέινορ, Λάια Κόστα, Μέι Κάλαμαουι, Νάταλι Γκρέις.

Advertisement

Χρήσιμα Φαντάσματα

Ένας άντρας έρχεται αντιμέτωπος με την απροσδόκητη επιστροφή της νεκρής συζύγου του ως πνεύμα μέσα σε μια ηλεκτρική σκούπα. Καθώς πασχίζει να διατηρήσει ζωντανό τον δεσμό τους, συγκρούεται με την οικογένειά του και με μια κοινωνία που αρνούνται να αποδεχτούν την παρουσία της, αντιδρώντας με φόβο και χλευασμό. Μια σουρεαλιστική αλληγορία που εξερευνά το πολύπλοκο πένθος, τις αμυδρές αναμνήσεις και την αναζήτηση νοήματος μέσα από την αγάπη μετά την απώλεια από τον πρωτοεμφανιζόμενο Ταϊλανδό σκηνοθέτη Ρατσαπούμ Μπουνμπουντσατσόκε, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής του 78ου Φεστιβάλ των Καννών και συγκρίθηκε από το Screen International με τον Γιώργο Λάνθιμο.

Η Έλι και η Παρέα των Φαντασμάτων

Advertisement

Το μικρό φάντασμα Έλι ψάχνει απεγνωσμένα για ένα νέο σπίτι. Ο αγαπημένος της θείος, ο Τσέιμπερλεν, έχει απαχθεί από μυστηριώδη μικρά drones και το παλιό στοιχειωμένο αρχοντικό, όπου ζούσαν μαζί, δεν είναι πια ασφαλές. Έτσι, ξεκινά μια περιπέτεια γεμάτη μυστήρια και ανατροπές για να τον βρει. Τα ίχνη την οδηγούν σε ένα μέρος αλλόκοτο και ξεχασμένο: ένα παλιό τρένο-φάντασμα, κρυμμένο σε ένα λούνα παρκ. Δεν βρίσκει εκεί τον θείο της, συναντά όμως κάτι εξίσου απρόσμενο: μια μυστική κοινότητα τεράτων που ζουν κρυφά μέσα στο τρένο. Το γλυκό αλλά και εκκεντρικό γέτι, τη Μάρθα, τον κομψό (και χορτοφάγο) βρικόλακα, Ρολφ Βανγκρούφτι, και τον ιδιόρρυθμο Ναρφ Φρανκενστάιν.

Οι τρεις τους δεν ενθουσιάζονται ιδιαίτερα με τη νέα άφιξη: μια «φαντασματική» συγκάτοικος σημαίνει μπελάδες, και κυρίως τον κίνδυνο να τραβήξουν την προσοχή του έξω κόσμου. Γιατί, δυστυχώς, τα τέρατα δεν είναι καλοδεχούμενα εκεί έξω… Όμως, η Έλι δεν είναι από τα φαντάσματα που ξεφορτώνεσαι εύκολα – και ευτυχώς!

Μαζί, μπλέκουν σε μια περιπέτεια γεμάτη ανατροπές: καταστρώνουν ένα τολμηρό σχέδιο για να σώσουν τα τέρατα, να τα βάλουν με τα κακά drones και να ελευθερώσουν τον θείο της Έλι. Ευρωπαϊκό animation για παιδιά σε σκηνοθεσία Πιετ ντε Ράικερ, Γέσπερ Μόλερ, Γενς Μόλερ.

Η Θάλασσα το Χειμώνα

Σε μια πόλη με παλιά μεταλλεία, η Ναντίν, γεωλόγος, θα συναντηθεί με τον Χρήστο, απόγονο μεταλλωρύχων, και με την Κατερίνα, μοναδική γυναίκα αλιέα της περιοχής, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο συναισθηματικό πλέγμα. Μέσα στο φορτισμένο τοπίο θα απαλλαχθούν από τα δεσμά του παρελθόντος τους αλλά και το βάρος της Ιστορίας, για να ζήσουν ένα αβέβαιο παρόν.

Η νέα ταινία του Νίκου Κορνήλιου προβάλλεται στις 18 και 19 Απριλίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η ταινία έκανε πανελλήνια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και αθηναϊκή πρεμιέρα στο 38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, όπου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό Τμήμα και απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής του Πανοράματος και το Βραβείο της Επιτροπής Κοινού. Πρωταγωνιστούν οι Αδελαϊδα Κατσίδε, Βαγγέλης Ρόκκος, Παρθενόπη Μπουζούρη, Δημήτρης Παπαγιάννης.