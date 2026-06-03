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Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, πέθανε σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά την κηδεία του, όπως ακριβώς έζησε τα τελευταία χρόνια: αθόρυβα, διακριτικά, μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο ηθοποιός κηδεύτηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, ενώ η ταφή του έγινε στην Κάρυστο Ευβοίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου. Εκεί βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του από την Αθήνα και την Κάρυστο, την περιοχή με την οποία είχε δεθεί βαθιά και όπου είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, επιθυμία του ήταν να ταφεί στην Κάρυστο.

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Ο Άγγελος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στον Πειραιά στις 16 Ιανουαρίου 1932 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, δίπλα στον Κάρολο Κουν. Η θεατρική του πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και γρήγορα εξελίχθηκε σε μια διαδρομή με πολλές και διαφορετικές ερμηνείες, σε μεγάλους θιάσους και σημαντικές σκηνές.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες, χτίζοντας μια παρουσία που δεν περιορίστηκε ποτέ σε έναν μόνο τύπο ρόλου. Ανάμεσα στις ταινίες στις οποίες συμμετείχε ήταν οι «Δεσποινίς Διευθυντής», «Το Δόλωμα», «Εγωισμός», «Το Χώμα Βάφτηκε Κόκκινο», «Κοινωνία Ώρα Μηδέν», «Κοντσέρτο για Πολυβόλα», «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά», «Η Μεγάλη Στιγμή του ’21: Παπαφλέσσας» και «Αναζήτησις».

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με τον Χάρι Κλυν και την σύζυγό του – ΑΡΧΕΙΟ EUROKINISSI

Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1961, στο έργο «Η άνοδος του Αρθούρου Ούι» του Μπρεχτ. Τη δεκαετία του ΄70 συνεργάστηκε επιτυχώς με πολλούς θεατρικούς θιάσους. Έχει λάβει μέρος σε πολλές παραστάσεις, κυριότερες των οποίων οι «Ερωτας των τεσσάρων συνταγματαρχών» του Ουστίνοφ, «Ο Γλάρος» του Τσέχωφ, «Τοβάριτς» του Ζακ ντε Βαλ, και «Ιούλιος Καίσαρ» του Σαίξπηρ. Υπήρξε για 35 χρόνια και δάσκαλος στην Σχολή Θεοδοσιάδη και στο Ωδείο Αθηνών, μια δουλειά που αγάπησε πολύ γιατί τον γοητεύει να συνεργάζεται με νέα παιδιά.

Γρηγόρης Βαλτινός και Άγγελος Αντωνόπουλος / ΑΡΧΕΙΟ EUROKINISSI

Η μεγάλη του τηλεοπτική στιγμή ήρθε με τον «Άγνωστο Πόλεμο», τη σειρά του Νίκου Φώσκολου που προβλήθηκε από την ΥΕΝΕΔ και έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στον ρόλο του συνταγματάρχη Διαγόρα Βαρτάνη, έγινε ένα από τα πρώτα μεγάλα τηλεοπτικά είδωλα της χώρας, σε μια εποχή που η μικρή οθόνη αποκτούσε τεράστια δύναμη στα ελληνικά σπίτια.

Η επιτυχία του «Άγνωστου Πολέμου» υπήρξε τέτοια ώστε ο Αντωνόπουλος ταυτίστηκε για χρόνια με τον ρόλο, χωρίς όμως να εγκλωβιστεί σε αυτόν. Ακολούθησαν και άλλες τηλεοπτικές παρουσίες, μεταξύ των οποίων «Οι Πανθέοι», «Το Φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού», «Ποιος σκότωσε τον Άβελ», «Η Πρόβα του Νυφικού», «Ο Μεγάλος Θυμός» και «Τα παιδιά της Νιόβης».

Παράλληλα, ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε άνθρωπος του θεάτρου μέχρι το τέλος της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Η σκηνή υπήρξε για εκείνον όχι απλώς επαγγελματικός χώρος, αλλά τόπος μαθητείας, πειθαρχίας και βαθιάς σχέσης με το κοινό.

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Έχει επίσης εκδώσει δύο μυθιστορήματα «Οι Επιβάτες του Φεγγαριού» (Εκδόσεις Αιώρα, 2006) και «Μη Μιλάς Πατέρα, έχεις Πεθάνει» (Εκδόσεις Αιώρα, 2015), καθώς και μία ποιητική συλλογή «Αφύλαχτη Διάβαση» που κυκλοφόρησε το 2011 από τις ίδιες εκδόσεις.

Θεατρική παρέα με τον Άγγελο Αντωνόπουλο (αριστερά) και μεταξύ άλλων, την Βάσια Παναγοπούλου τον Κώστα Καζάκο, τον Θύμιο Καρακατσάνη και τον δημοσιογράφο Νίκο Ευαγγελάτο. ΑΡΧΕΙΟ – EUROKINISSI

Με χαμηλούς τόνους, ευγένεια και μια χαρακτηριστική γοητεία που δεν χρειαζόταν υπερβολές, ο Άγγελος Αντωνόπουλος άφησε πίσω του ένα αποτύπωμα που διατρέχει πολλές δεκαετίες ελληνικής καλλιτεχνικής ιστορίας: από το Θέατρο Τέχνης και τους μεγάλους θιάσους, μέχρι τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση που μεγάλωσε γενιές θεατών.

Παντρεύτηκε μόνο μια φορά, στα τέλη της δεκαετίας του ’60, την Νινέτα, με κουμπάρους τους συναδέλφους και φίλους Τζένη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, αλλά δυστυχώς ο γάμος τους κράτησε λίγο. Δεν απέκτησε ποτέ παιδιά.

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Ο ηθοποιός Αγγελος Αντωνόπουλος σε στιγμιότυπο απο την παρουσίαση βιβλίου με τον τίτλο << Μαρακάνδα>>,σήμερα Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 (EUROKINISSI / ΧΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΪΟΣ)

Το τελευταίο του αντίο δόθηκε στην Κάρυστο, στον τόπο όπου είχε επιλέξει να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Και ίσως αυτό να ταιριάζει απόλυτα σε έναν ηθοποιό που γνώρισε την αναγνωρισιμότητα, αλλά έμοιαζε πάντα να κρατά για τον εαυτό του κάτι από τη σιωπή, τη σεμνότητα και την απόσταση των ανθρώπων που δεν χρειάστηκε ποτέ να φωνάξουν για να μείνουν αξέχαστοι.

Μενδώνη: Θα τον θυμόμαστε για τις ερμηνείες του αλλά και για τη σεμνή κι όμως στιβαρή δημόσια παρουσία του

Πληροφορούμενη την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

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«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου, ενός από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του, ο οποίος σημάδεψε ανεξίτηλα τη θεατρική σκηνή μας. Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία, αναμετρήθηκε με μέγιστους ρόλους του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, αφήνοντάς μας υποδειγματικές ερμηνείες. Η ευχέρεια με την οποία υπηρετούσε τους απαιτητικούς αυτούς ρόλους έκρυβε, ωστόσο, πολλή και συνεχή δουλειά, αλλά και τον ίδιο κάθε φορά σεβασμό με τον οποίο τους προσέγγιζε, κάτι που δίκαια του προσδίδει τον χαρακτηρισμό του μεγάλου θεατρανθρώπου. Το ίδιο και τα περάσματά του από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, μέσω των οποίων αγαπήθηκε από το μεγάλο κοινό: είχαν όλα τους τη σφραγίδα του ταλέντου, αλλά και της πλήρους εκδίπλωσής του. Τον Άγγελο Αντωνόπουλο θα τον θυμόμαστε πάντοτε για τις ερμηνείες του, ανατρεπτικές, καινοτόμες και πληρέστατες, αλλά και για τη σεμνή κι όμως στιβαρή δημόσια παρουσία του. Γιατί απέφυγε συνειδητά την περιττή έκθεση, υπήρξε όμως δάσκαλος και συμπαραστάτης γενεών ολόκληρων ηθοποιών, όπως και ένας προσηνής άνθρωπος, μακριά από την παραμικρή επιτήδευση.

Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

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