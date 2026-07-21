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Kong, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Φρέντερικ του Μέριλαντ.

Το Texas School for the Deaf επιβεβαίωσε τον θάνατο της μαθήτριας, ενώ ο πατέρας της εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια.

Η νεαρή ηθοποιός απέσπασε θετικά σχόλια για την αυθεντική εκπροσώπηση της κοινότητας των κωφών μέσω του ρόλου της στον κινηματογράφο.

Το σχολείο της απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των οικείων της κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Συμπρωταγωνιστές της εξήραν το ταλέντο και τον επαγγελματισμό της, υπογραμμίζοντας την εκφραστικότητα και την ικανότητά της μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

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Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Kaylee Hottle, της νεαρής ηθοποιού που έγινε γνωστή από τον ρόλο της ως Jia στις ταινίες Godzilla vs. Kong. Η 18χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Φρέντερικ του Μέριλαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Texas School for the Deaf, όπου φοιτούσε.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο πατέρας της, Joshua Hottle, μέσω ζωντανής μετάδοσης στο Facebook. «Παίρνω μια πτήση που ποτέ δεν θα ήθελα να κάνω», έγραψε συγκλονισμένος, εξηγώντας ότι ταξίδευε για να μεταφέρει τη σορό της κόρης του.

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Η Kaylee γεννήθηκε το 2007 σε οικογένεια όπου όλα τα μέλη ήταν κωφά και από μικρή ηλικία χρησιμοποιούσε τη νοηματική γλώσσα ως βασικό μέσο επικοινωνίας. Στις ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος του Godzilla και του Kong υποδύθηκε τη Jia, το κορίτσι που επικοινωνούσε με τον Kong μέσω της νοηματικής, έναν ρόλο που απέσπασε θετικά σχόλια για την αυθεντική εκπροσώπηση της κοινότητας των κωφών.

Σε ανακοίνωσή του, το Texas School for the Deaf εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια της μαθήτριας, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμμαθητές της, ενώ ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των οικείων της και να αποφευχθούν εικασίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σε συνέντευξή της το 2024, η Kaylee είχε μιλήσει με υπερηφάνεια για το σχολείο της, τονίζοντας ότι αποτελούσε ένα ιδανικό περιβάλλον για τους κωφούς μαθητές, καθώς όλοι επικοινωνούσαν μέσω της νοηματικής γλώσσας.

Την ίδια χρονιά είχε αναφερθεί και στη σημασία της παρουσίας κωφών χαρακτήρων στον κινηματογράφο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι άνθρωποι της κοινότητας θα έβλεπαν στη Jia έναν χαρακτήρα με τον οποίο θα μπορούσαν να ταυτιστούν και να αισθανθούν υπερήφανοι.

Θερμά λόγια για το ταλέντο και τον επαγγελματισμό της είχαν εκφράσει και οι συμπρωταγωνιστές της, Alexander Skarsgård και Rebecca Hall. Είχαν επισημάνει ότι εντυπωσιάζονταν από την άνεσή της μπροστά στην κάμερα, την ταχύτητα με την οποία κατανοούσε τις οδηγίες του σκηνοθέτη Adam Wingard και την εκφραστικότητα του προσώπου της.

Η Kaylee Hottle καταγόταν από την Ατλάντα της Τζόρτζια και έκανε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική σε ηλικία μόλις εννέα ετών, συμμετέχοντας σε διαφημίσεις, πριν αποκτήσει διεθνή αναγνώριση μέσα από τη συμμετοχή της στις ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος του Godzilla vs. Kong.

Με πληροφορίες από το Unilad