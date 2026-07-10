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Η ίδια εξήρε τη συμβολή της παραγωγής και των σεναριογράφων, αναγνωρίζοντας την ποιότητα του κειμένου που βασίστηκε σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία.

Η σειρά έλαβε θερμή ανταπόκριση από το κοινό και τους συναδέλφους της, προκαλώντας έντονα συναισθήματα στην ηθοποιό για την αλληλεγγύη που εισέπραξε.

Για τα μελλοντικά της επαγγελματικά σχέδια, η Ευαγγελία Μουμούρη προετοιμάζει έναν θεατρικό μονόλογο υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Σωτήρη Τσαφούλια.

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Η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε για τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της σειράς «Ριφιφί», αποκαλύπτοντας ότι το συνεργείο πέρασε πολλές ημέρες σε υπόγειους χώρους, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες.

Όπως ανέφερε, τα γυρίσματα έγιναν σε διάφορες τοποθεσίες στην Αθήνα και τον Πειραιά, όπου σε αρκετές περιπτώσεις οι ηθοποιοί και το συνεργείο χρειάστηκε να κινηθούν μπουσουλώντας μέσα σε στενούς υπόγειους διαδρόμους για να φτάσουν στα σημεία των γυρισμάτων. Με χιούμορ σημείωσε ότι μόνο ο ηθοποιός Γιγαντάκης μπορούσε να κινείται όρθιος σε ορισμένα σημεία, λόγω του χαμηλού του αναστήματος.

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Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στη θερμή ανταπόκριση που συνεχίζει να λαμβάνει για τη σειρά, τονίζοντας ότι συγκινήθηκε από τα μηνύματα και την αγάπη που της εξέφρασαν τόσο άγνωστοι άνθρωποι όσο και συνάδελφοί της, αποδεικνύοντας ότι το «Ριφιφί» παραμένει αγαπητό στο κοινό.

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δέχομαι το κομμάτι που μου αναλογεί»

Η ηθοποιός που είχε κάνει και ποδαρικό στην πρωινή εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» τον περασμένο Σεπτέμβρη, επέστρεψε για να μιλήσει για την επιτυχία των πρόσφατων τηλεοπτικών της ρόλων, ενώ αποκάλυψε και τα μελλοντικά της σχέδια.

Σχολιάζοντας την ανταπόκριση που είχε από το τηλεοπτικό κοινό η σειρά «Ριφιφί» η Ευαγγελία Μουμούρη επεσήμανε: «Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Δέχομαι το κομμάτι που μου αναλογεί. Θέλω όμως να κάνω μια ειδική μνεία και στο κομμάτι που δε μου αναλογεί. Εννοώ στην παραγωγή, στη σκηνοθεσία, στους συναδέλφους, στο κείμενο. Ο Ρίσβας και η Σακαλή είχαν γράψει ένα κείμενο που δεν μπορούσες να πεις, “μπορώ να πω αυτό αντί για αυτό;” ή “να βάλω ένα ‘και’, να βγάλω ένα ‘και’;”».

Στη συνέχεια η ηθοποιός μετέφερε κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες από τα απαιτητικά γυρίσματα της σειρά: «Με ρωτήσανε, “θα πρέπει να έχεις κουραστεί πάρα πολύ που ήσασταν τόσες μέρες κάτω από τη γη;”. Εννοείται πως ήμασταν κάτω από τη γη. Την πρώτη φορά πήγαμε κάπου στη Νίκαια, μετά κατεβήκαμε κάτω από το Παναθηναϊκό Στάδιο που είναι ακόμα το ρέμα του Ιλισού και μετά σε μια κανονική στοά, όπου πηγαίναμε χιλιόμετρα για να μπούμε μέσα και εμείς στο τέλος πηγαίναμε μπουσουλώντας. Μόνο ο Γιγαντάκης ήταν όρθιος. Ο Δήμος Γιγαντάκης ήταν όρθιος, επειδή είναι νάνος και πήγαινε όρθιος».

Αναφερόμενη στο σενάριο που συνδέεται με μια αληθινή ιστορία η Ευαγγελία Μουμούρη περιέγραψε: «Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και γελάσαμε και κλάψαμε. Πέρα από το “Ριφιφί”, έχει να κάνει και με μια αληθινή ιστορία, δηλαδή τι να κάνεις; Και μόνο τα λόγια να πεις σε αυτή την αληθινή ιστορία, μιας οικογένειας που χάνει το παιδί της, είναι συγκινητικό.

Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που δεν με ξέρανε, μου στέλνανε μηνύματα, συνάδελφοι από τη δουλειά και λέω, “κοίτα να δεις που υπάρχει τελικά μια αλληλεγγύη”. Δηλαδή, ότι άνθρωπος που βλέπει, μου στέλνει ένα μήνυμα που δεν είναι φίλος μου, δεν είναι γνωστός μου καν. Και ήμουν για δύο μήνες συγκινημένη».

Σε ότι αφορά τα μελλοντικά της σχέδια, εστιάζουν σε έναν θεατρικό μονόλογο υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Σωτήρη Τσαφούλια τον ερχόμενο χειμώνα: «Μπαίνουμε σε έναν καινούργιο κόσμο με αυτή τη δουλειά. Μου έλεγαν για πολλές δουλειές και εγώ τους έλεγα ότι θέλω να δουλέψω με τον Σωτήρη Τσαφούλια. Δεν το είχαμε κανονίσει και τελικά έγινε».