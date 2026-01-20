Την πρώτη θέση σε τηλεθέαση, ανάμεσα σε όλες τις σειρές και τις ταινίες που έχει φιλοξενήσει η COSMOTE TV από την αρχή της λειτουργίας της, κατέκτησε η σειρά μυθοπλασίας «Ριφιφί».

Η παραγωγή της COSMOTE TV, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, κάνοντας φινάλε με τη σπαρακτική, σιωπηλή σκηνή της εξαιρετικής Ευαγγελίας Μουμούρη, συγκέντρωσε τις περισσότερες προβολές τόσο στο κανάλι μετάδοσής της (COSMOTE CINEMA 1), όσο και στην On Demand υπηρεσία της πλατφόρμας.

Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, είναι εμπνευσμένη από την ακόμη ανεξιχνίαστη διαβόητη ληστεία τράπεζας που συγκλόνισε την Αθήνα το 1992.

Οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα επεισόδια της σειράς στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV και σε 4Κ ανάλυση.