Δεκατέσσερις νέες παραγωγές και συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV έρχονται την τηλεοπτική σεζόν 2025-26 στο COSMOTE HISTORY HD. Το μοναδικό ελληνικό κανάλι αφιερωμένο αποκλειστικά στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας, που κλείνει τη νέα σεζόν τα 10 χρόνια λειτουργίας του, θα συνεχίσει και φέτος να αναδεικνύει γεγονότα, πρόσωπα και τόπους που διαμόρφωσαν την ταυτότητά μας, μέσα από συναρπαστικές αφηγήσεις, σπάνιο αρχειακό υλικό και σύγχρονες κινηματογραφικές τεχνικές. Αμέσως μετά την προβολή τους στο COSMOTE HISTORY HD, τα ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμα και στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

«Σκοτεινοί Θάνατοι στην Αρχαιότητα»: Η πρώτη πρεμιέρα της σεζόν

Η νέα σεζόν στο COSMOTE HISTORY HD ανοίγει αυλαία την Κυριακή 21/9 στις 21.00 (και live στο YouTube κανάλι της COSMOTE TV), με την νέα σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής COSMOTE TV, «Σκοτεινοί Θάνατοι στην Αρχαιότητα». Μέσα από 10 επεισόδια ο διάσημος «Archaeostoryteller» Θοδωρής Παπακώστας διερευνά τον θάνατο μεγάλων προσωπικοτήτων της αρχαιότητας φέρνοντας στο φως κρυμμένα μυστικά, παιχνίδια συμφερόντων, σκοπιμότητες και στρατηγικές. Το πρώτο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον αρχαίο φιλόσοφο Εμπεδοκλή, ο οποίος δημιούργησε έναν θρύλο γύρω από το όνομά του… και ίσως γύρω από τον θάνατό του.

Οι πρεμιέρες της νέας σεζόν στο COSMOTE HISTORY HD

Παραγωγές

Μηχανή του Χρόνου

Η δημοφιλής εκπομπή με τον Χρίστο Βασιλόπουλο επιστρέφει στην COSMOTE TV για 10η συνεχόμενη χρονιά, για να αποκαλύψει μέσα από μαρτυρίες και εκτενή έρευνα, γεγονότα που σημάδεψαν τις ζωές των ανθρώπων και διαμόρφωσαν την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

Σειρά 4 επεισοδίων που αναδεικνύει τον αγώνα της ελληνικής αεροπορίας (1940-1944), μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ημερολόγια και μετάλλια.

Away Goals

Ο Τάκης Φύσσας επισκέπτεται εμβληματικά γήπεδα της Ευρώπης, συναντώντας Έλληνες και ξένους ποδοσφαιριστές.

Σειρά 4 επεισοδίων με επιστήμονες που εξερευνούν τα «Μπλε Δάση» της Μεσογείου – τα λιβάδια Ποσειδωνίας σε Σητεία, Καβάλα, Λήμνο, Ζάκυνθο, Γυάρο, Ανάβυσσο, Κύμη και Σκύρο.

Συμπαραγωγές

Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά – Ο εθνομουσικολόγος Christopher King ταξιδεύει στην Ήπειρο για τις ρίζες της δημοτικής μουσικής (με Στέγη Ιδρύματος Ωνάση).

– Ο εθνομουσικολόγος Christopher King ταξιδεύει στην Ήπειρο για τις ρίζες της δημοτικής μουσικής (με Στέγη Ιδρύματος Ωνάση). 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Μέσα από τα μάτια τους – Αφιερωμένο στην πορεία του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού (συμπαραγωγή με Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και ELC).

– Αφιερωμένο στην πορεία του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού (συμπαραγωγή με Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και ELC). Σμιλεμένες Ψυχές – Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη για τον οδοντίατρο Julien Grivel που θεράπευε δωρεάν λεπρούς στην Ελλάδα (1972-1998).

– Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη για τον οδοντίατρο Julien Grivel που θεράπευε δωρεάν λεπρούς στην Ελλάδα (1972-1998). Τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου – Έρευνα 10 ετών της Bettany Hughes (συμπαραγωγή με Keshet International & SandStone Global Productions).

– Έρευνα 10 ετών της Bettany Hughes (συμπαραγωγή με Keshet International & SandStone Global Productions). Ο Μίκης – Σειρά 8 επεισοδίων αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη (με TANWEER Productions & View Master Films).

– Σειρά 8 επεισοδίων αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη (με TANWEER Productions & View Master Films). Τόποι του Ελληνισμού – Ιστορικά ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων με νέα επεισόδια (με Animasyros).

– Ιστορικά ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων με νέα επεισόδια (με Animasyros). Πολυχρωμία: Η Αρχαιολογία των Χρωμάτων – Επανασύσταση της αρχικής όψης μνημείων και έργων τέχνης (με ARTE).

– Επανασύσταση της αρχικής όψης μνημείων και έργων τέχνης (με ARTE). Δελφοί: Η Καρδιά των Αρχαίων Μυστηρίων – Αναπαράσταση 3D της αρχαίας πόλης και των μύθων της (με France Televisions).

– Αναπαράσταση 3D της αρχαίας πόλης και των μύθων της (με France Televisions). Λίκνο της Δημοκρατίας – Η ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και οι ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά (με France Televisions & ANEMON productions).