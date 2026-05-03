Ο Αστερίξ, ο Οβελίξ και οι ανυπότακτοι Γαλάτες σύντροφοί τους, που κάνουν τα πάντα για να αντισταθούν στους Ρωμαίους -με τη βοήθεια του Μαγικού Ζωμού- γεννήθηκαν το 1959 από τους Ρενέ Γκοσινί και Αλμπέρ Ουντερζό. Επτά δεκαετίες μετά παραμένουν εξόχως δημοφιλείς, οι περιπέτειες τους έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από εκατό γλώσσες, ενώ έχουν γίνει κινούμενα σχέδια αλλά και ταινίες με αγαπημένους ηθοποιούς.

Το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών στο Παλαιό Φάληρο, παρουσιάζει από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Παιχνίδια στο Φως», που αναδεικνύει αφανείς θησαυρούς από τη συλλογή του, Το Χωριό του Αστερίξ.

Ο ευρηματικός ήρωας και η παρέα του παρουσιάζονται στο Μουσείο Παιχνιδιών μέσα από μια σπάνια, περιορισμένης έκδοσης σύνθεση που δεν φοβάται ούτε τις ρωμαϊκές λεγεώνες ούτε τη σκόνη του χρόνου.

Η συλλεκτική σειρά «Uderzo: Mini & Village Astérix» της γαλλικής εταιρείας Pixi & Cie, Γαλλία, δεκαετία 1990, είναι ένα από τα μόλις 500 αριθμημένα σύνολα, με μεταλλικές φιγούρες ζωγραφισμένες στο χέρι, που αποτυπώνουν με μοναδική λεπτομέρεια τον αγαπημένο κόσμο του κόμικ.

Μέσα από τη λεπτομέρεια και τη μικρή κλίμακα, αναδεικνύεται η μετάβαση από το κόμικ στο τρισδιάστατο αντικείμενο, από την αφήγηση στο συλλεκτικό τεκμήριο. Ένα παιχνίδι-σύμβολο που συνδυάζει χιούμορ, ιστορία και πολιτισμική ταυτότητα, μετατρέποντας τον φανταστικό κόσμο του Αστερίξ σε απτή εμπειρία θέασης.

«Το Συμπόσιο των Γαλατών»

Το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 12:00, το Μουσείο προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ξεχωριστή βιωματική δράση.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία, με το εισιτήριο εισόδου τους, να μεταφερθούν στο 50 π.Χ. και να συμμετάσχουν στη δημιουργία της εμβληματικής σκηνής του γαλατικού συμποσίου από τον κόσμο του Αστερίξ.

Με φιγούρες και σύνολα Playmobil, θα αναπαραστήσουν το εορταστικό τραπέζι των Γαλατών και θα γίνουν μέρος της ιστορίας κατασκευάζοντας το σπίτι του Αστερίξ μαζί τον Οβελίξ και τον πιστό Ιντεφίξ. Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, θα ζωντανέψει την ατμόσφαιρα εκεί όπου οι ανυπότακτοι Γαλάτες γιορτάζουν τις νίκες τους μετά από κάθε περιπέτεια με τους Ρωμαίους.

Info

Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, Λεωφ. Ποσειδώνος 14 & Τρίτωνος 1, 175 61 Παλαιό Φάληρο, 212 6875283

Η παρακολούθηση της δράσης είναι δυνατή με την αγορά εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο Παιχνιδιών στο ταμείο του Μουσείου ή ηλεκτρονικά στο tickets.benaki.gr

Είσοδος δωρεάν για παιδιά και νέους κάτω των 22 ετών.

