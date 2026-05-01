Την επιθυμία της να μπει ξανά στη διαδικασία του έρωτα εξέφρασε η Ιωάννα Σουλιώτη, μιλώντας παράλληλα για τη ζωή της μετά το διαζύγιο και τη σχέση της με τα παιδιά της.

Το μοντέλο παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα, που προβλήθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου, όπου αναφέρθηκε τόσο στο παρελθόν όσο και στις σκέψεις της για το μέλλον.

Η Ιωάννα Σουλιώτη μίλησε ανοιχτά για το τι θα ήθελε σήμερα στη ζωή της, λέγοντας:

«Όσο ήταν μικρά τα παιδιά μου δεν ήθελα να κάνω άλλη οικογένεια, να τα μπερδεύω με το ποιος είναι ο μπαμπάς, ποιος ο πατριός. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό. Μετά δεν έτυχε.

Εγώ θέλω να ερωτευτώ. Το εύχομαι. Είμαι πολύ δεμένη με τα παιδιά μου. Τώρα κάνουν το μεταπτυχιακό τους στο εξωτερικό. Συγκινούμαι πολύ όταν μιλάω γι’ αυτά».



Η περίοδος μετά το διαζύγιο

Αναφερόμενη στη μετάβαση μετά τον χωρισμό, σημείωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να βρει κανείς ξανά ισορροπία:

«Τα δύο πρώτα χρόνια δεν είναι εύκολα μετά το διαζύγιο ακόμα και αν θέλουν και οι δυο να χωρίσουν. Αυτό που λέω και στα παιδιά μου και στους φίλους τους, είναι πριν παντρευτούνε να ξεκαθαρίσουν τα πάντα».



Η ίδια περιέγραψε μια περίοδο αναπροσαρμογής στη ζωή της, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της ως μητέρα και στη στενή σχέση που διατηρεί με τα παιδιά της, τα οποία πλέον βρίσκονται στο εξωτερικό για σπουδές.