Εδώ και ενάμιση, περίπου, χρόνο ακούγεται έντονα πως ο Τριαντάφυλλος και η βιοπαθολόγος σύζυγός του, Δήμητρα Σιαμπάνη,μ έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, συνεχίζοντας όμως να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία ως γονείς του μικρού Νικόλα.

Μέχρι και σήμερα, ο Τριαντάφυλλος δεν έχει επιβεβαιώσει όσα ακούγονται, αν και η τελευταία επίσημη εμφάνιση του ζευγαριύ είχε γίνει το 2022. Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τον 48χρονο τραγουδοποιό στο αεροδρόμιο και τον ρώτησε για τα φημολογούμενα νέα δεδομένα στην προσωπική του ζωή.

«Κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα θα πω τι και πώς. Μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά και είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι» ανέφερε ο Τριαντάφυλλος στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα. «Η οικογένεια πάνω από όλα, το παιδί πάνω από όλα» συμπλήρωσε.

Όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε, ο Τριαντάφυλλος απάντησε: «Δεν μπορώ να σας πω τίποτα αυτή τη στιγμή, δεν μου δίνει το δικαίωμα η Δήμητρα να μιλήσω. Κάποια στιγμή θα μιλήσω» είπε με νόημα. «Ο γάμος είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, είμαστε μαζί 19 χρόνια, έχουμε ένα δέσιμο πολύ δυνατό και αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Τώρα στα ερωτικά, τι να σου πω αδελφέ μου, ταξιδεύω συνέχεια, σαν τρελός».

Τον Μάιο του 2022 ο Τριαντάφυλλος συνοδευόταν από τη σύζυγό του στη βάφτιση του γιου του Πέτρου Ίμβριου στη Βουλιαγμένη. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο φακός τους απαθανάτισε μαζί.

Τριαντάφυλλος για τη σύζυγό του «Στην αρχή δεν με ήθελε καθόλου»

Ο Τριαντάφυλλος γνωρίστηκε με τη Δήμητρα Σιαμπάνη το 2003 όταν ακόμα εκείνη ήταν φοιτήτρια. Παντρεύτηκαν το 2014 και δύο χρόνια μετά γεννήθηκε ο γιος τους, Νικόλας, «το καλύτερο δώρο που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου» όπως έχει πει ο ίδιος.

«Η Δήμητρα είναι πανέμορφη και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Την κυνηγούσα τρία χρόνια. Πήγαινα κάτω από τη Βάρκιζα στο Πόρτο Ράφτη κάτω από το σπίτι της συνέχεια. Δε με ήθελε καθόλου» έχει παραδεχτεί ο Τριαντάφυλλος σε συνέντευξή του.

«Έχω δίπλα μου μια γυναίκα δυναμική , πανέμορφη και υπερβολικά έξυπνη, μια γιατρό που την αγαπούν όλοι για το ήθος και την καλοσύνη της, ό,τι και να πω για εσένα, Δήμητρά μου θα είναι λίγο, Σ’ αγαπάω πολύ, είσαι η ζωή μου» είχε γράψει για εκείνη στην πέμπτη επέτειο του γάμου τους.

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Τριαντάφυλλος δεν έχει κάνει κάποιο post στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με τη σύζυγό του. Αντιθέτως ανεβάζει συχνά φωτογραφίες και βίντεο με τον γιο τους, ενώ συνεχίζει να την ακολουθεί κανονικά στo Instagram.