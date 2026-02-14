Το (ήσυχο) τέλος ενός μακροχρόνιου γάμου επισημοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν είναι πλέον και τυπικά διαζευγμένοι, με τα δικαστικά έγγραφα να «κλείνουν» το κεφάλαιο της σχέσης τους που κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες και απέκτησε μαζί τρία παιδιά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται δικαστικά έγγραφα, το διαζύγιο προχώρησε ως μη αμφισβητούμενο (uncontested), ενώ δεν τίθεται θέμα συζυγικής διατροφής από καμία πλευρά. Παράλληλα, οι δύο τους θα έχουν κοινή επιμέλεια για τα παιδιά τους.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως υπήρξε συμφωνία που ρυθμίζει τον επιμερισμό της περιουσίας, με ορισμένα μέσα να κάνουν λόγο για καταβολή ποσού «εξισορρόπησης» στη διευθέτηση.

Από το «Fantastic Four» στην κοινή γονεϊκότητα

Η Άλμπα και ο Γουόρεν γνωρίστηκαν το 2004, στα γυρίσματα της ταινίας Fantastic Four, παντρεύτηκαν το 2008 και απέκτησαν τρία παιδιά. Σήμερα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, προτάσσουν ένα μοντέλο συναινετικού co-parenting, κρατώντας χαμηλούς τόνους στη δημόσια σφαίρα.

Πέρα από τη «λάμψη» του Χόλιγουντ, η συγκεκριμένη υπόθεση ξεχωρίζει γιατί ακολουθεί το μοτίβο ενός χωρισμού χωρίς δημόσιες συγκρούσεις: με σαφή προτεραιότητα στα παιδιά και με μια διαδικασία που (τουλάχιστον μέχρι τώρα) δείχνει να αποφεύγει το τοξικό αφήγημα των σταρ-διαζυγίων.