

Ποιος σου είπε ότι το να διαλύσεις έναν δυσλειτουργικό γάμο είναι αποτυχία; Στην πραγματικότητα, είναι η πιο γενναία πράξη αυτοσεβασμού που θα μπορούσες να κάνεις για σένα και για τα παιδιά σου.



Σε έναν κόσμο που λατρεύει τις «βιτρίνες», εσύ διάλεξες την αλήθεια. Διάλεξες την ψυχική σου ηρεμία από το να παραμείνεις σε μια σχέση που δεν σου πρόσφερε ασφάλεια, αλλά μόνο μοναξιά και φθορά.

Ως Certified Coach (AC), σου λέω το εξής: Το σπίτι σου δεν «χάλασε» επειδή χώρισες. Το σπίτι σου σώθηκε. Γιατί σπίτι δεν είναι οι τέσσερις τοίχοι που κρύβουν δυστυχία· σπίτι είναι εκεί που υπάρχει ηρεμία, αγάπη και αυθεντικότητα.

Advertisement

Advertisement

Υπάρχουν χιλιάδες «διαλυμένες» οικογένειες που ζουν κάτω από την ίδια στέγη μόνο και μόνο για να τηρήσουν το κοινωνικό αφήγημα. Άνθρωποι που δεν μιλιούνται, που δεν αγγίζονται, που ζουν μέσα στο δράμα και τη μιζέρια, απλώς για να μη δώσουν δικαίωμα στη γειτονιά. Αυτό δεν είναι οικογένεια. Είναι μια αργή, καθημερινή καταστροφή.

Εσύ, όμως, αρνήθηκες να παίξεις αυτό το θέατρο. Αρνήθηκες να διδάξεις στα παιδιά σου ότι η αγάπη είναι μια μορφή υπομονετικής δυστυχίας. Τους έμαθες το πιο σημαντικό μάθημα: Ότι η αξία μιας γυναίκας δεν ορίζεται από το αν είναι παντρεμένη, αλλά από το αν έχει το σθένος να διεκδικεί τη ζωή της.

Υπάρχει ένας ανυπόστατος μύθος ότι μετά το διαζύγιο, μια μητέρα πρέπει να «σβήσει» ως γυναίκα. Ότι η ζωή της τελειώνει εκεί και το μόνο που της απομένει είναι ο ρόλος της τροφού. Λάθος!



Η ζωή σου δεν έχει ημερομηνία λήξης ανάλογα με τα χρόνια που ήσουν παντρεμένη. Έχεις κάθε δικαίωμα και υποχρέωση προς τον εαυτό σου να ερωτευτείς ξανά, να βρεις έναν σύντροφο που θα σε εκτιμά και να χτίσεις μια νέα πραγματικότητα.



Μια νέα σχέση δεν «ακυρώνει» τον ρόλο σου ως μητέρα· αντιθέτως, δείχνει στα παιδιά σου μια γυναίκα που είναι ζωντανή, πλήρης και ευτυχισμένη.

Στο coaching, εργαζόμαστε για να πετάξουμε το βάρος των ενοχών:

Σπάσε το στίγμα: Δεν είσαι «χωρισμένη», είσαι ελεύθερη. Η λέξη που χρησιμοποιείς για τον εαυτό σου καθορίζει τη δύναμή σου.

Η ευτυχία σου είναι το παράδειγμα: Τα παιδιά δεν χρειάζονται «παντρεμένους» γονείς. Χρειάζονται ευτυχισμένους γονείς. Μια θλιμμένη μαμά σε έναν «τακτοποιημένο» γάμο είναι ένα τραύμα σε αναμονή.

Διεκδίκησε την ταυτότητά σου: Είσαι μαμά, αλλά είσαι και γυναίκα, επαγγελματίας, σύντροφος, άνθρωπος. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε περιορίσει σε έναν μόνο ρόλο.

Η αξία σου δεν κρίνεται από έναν αποτυχημένο γάμο, αλλά από τον τρόπο που σηκώθηκες μετά από αυτόν. Μην απολογείσαι σε κανέναν για την ελευθερία σου. Φόρεσε το χαμόγελό σου, διεκδίκησε το μέλλον σου και θυμήσου: Η ζωή ξεκινά τη στιγμή που αποφασίζεις ότι αξίζεις κάτι καλύτερο.