Η δικαστική εκκρεμότητα ανάμεσα στην Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Μίνω Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους έλαβε τέλος, μετά την πρόσφατη έκδοση της υπ’ αριθ. 2226/2025 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με το σκεπτικό αυτό, επικυρώνεται τόσο η οριστική λύση του γάμου τους όσο και το νέο πλαίσιο που θα διέπει την καθημερινότητα των δύο ανήλικων τέκνων.

Το δικαστήριο αναγνώρισε την ανάγκη για πλήρη συνεπιμέλεια, καταλήγοντας σε καθεστώς εναλλασσόμενης κατοικίας.

Έτσι, τα παιδιά θα διαμένουν ισόχρονα και ανά μήνα στα δύο σπίτια, ώστε και οι δύο γονείς να συμμετέχουν ουσιαστικά, σταθερά και ισότιμα στην ανατροφή τους. Σύμφωνα με την απόφαση, τόσο η Κεφαλογιάννη όσο και ο Μάτσας κρίθηκε ότι μπορούν να συμβάλουν θετικά και υπεύθυνα στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε οριστικά τις φήμες και τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τον τελευταίο χρόνο περί άλλων αιτιών διάλυσης του γάμου, επισημαίνοντας ότι ο πραγματικός λόγος διαζυγίου ήταν η ασυμφωνία χαρακτήρων των δύο πρώην συζύγων.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μια σαφή επιβεβαίωση της αρχής ότι, ακόμη και μετά από έναν προβληματικό και τελικά αδιέξοδο γάμο, η ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στη ζωή των παιδιών τους μπορεί και πρέπει να διασφαλίζεται.