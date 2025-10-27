Με τον Γιώργο Λιάγκα γνωριζόμαστε από την εποχή που βρισκόταν στο Mega με τη Φαίη Σκορδά. Συνεργαστήκαμε τηλεοπτικά το 2020 στον ΣΚΑΪ, όταν μου έκανε ο ίδιος πρόταση (και όχι φυσικά το αντίστροφο) να αντικαταστήσω ένα μέλος του πάνελ που είχε αποφασίσει εκείνος (ή ο σταθμός, δεν θυμάμαι) να τεθεί εκτός. Ο παρουσιαστής ήταν τότε λαβωμένος ιδιαίτερα από το ατυχές περιστατικό με τη φοιτήτρια του ΑΠΘ, που είχε πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ακριβώς επειδή συνέβη στην εκπομπή του Λιάγκα και ο ίδιος είχε φάει -για άλλη μια φορά- πολύ hate στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος δεν πέρασε καλά εκείνη τη σεζόν (Τσολάκη, Γκαγκάκη, Παπανώτας, Τρυφίδου), αφενός γιατί υπήρχε δυσκολία συννενόησης με τον ΣΚΑΪ, από την άλλη το κοινό είχε γυρίσει την πλάτη του στην εκπομπή, αλλά το κυριότερο, τον Μάρτη εκείνου του χρόνου ήρθε το lockdown και το κομμάτι της ψυχαγωγίας «πάγωσε» κυριολεκτικά. Παρόλα αυτά, αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω πάλι θα το δοκίμαζα, γιατί από τον Γιώργο Λιάγκα έμαθα δυο τρία πράγματα αρκετά χρήσιμα, όπως μαθαίνει- έστω και με σκληρό τρόπο- όποιος κάθεται δίπλα του.

Λέγοντας κάποιος ότι δεν θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα, δεν σημαίνει πρώτον, ότι τον απορρίπτει ως παρουσιαστή. Αντιθέτως ο Γιώργος είναι ένας από τους κορυφαίους στο είδος του, που δυστυχώς έχει ένα μοναδικό ταλέντο να βάζει γκολ στον δικό του τέρμα. Αυτό του προκύπτει σε δύο περιπτώσεις: Όταν τα ποσοστά του είναι πολύ χαμηλά, και τον πιάνει νευρικότητα ή όταν είναι πολύ υψηλά που παθαίνει αμετροέπεια.

Αν τα δηκτικά σχόλιά του το πρωί της Δευτέρας σχετικά με πρώην συνεργάτες του που χρησιμοποιούν το όνομά του για να κάνουν τίτλο είχαν στόχο εμένα, ας πως δυο πράγματα που μπορεί να τον σοκάρουν. Δεν τρελαίνονται όλοι οι άνθρωποι να είναι μπροστά στον τηλεοπτικό φακό. Ευτυχώς άνεργος δεν υπήρξα ποτέ, διευθύνω ένα εβδομαδιαίο περιοδικό από το 2010 και έχω την τύχη να συνεργάζομαι με τη HuffPost δημιουργώντας από το 0 την ενότητα του Entertainment που έχει μεγάλη ανταπόκριση. Άρα, όσο αντέχω, κάνω ταυτόχρονα δυο full time δουλειές που με γεμίζουν.

Επίσης να του θυμίσω. ότι και ο ίδιος, όπως μου είχε αναφέρει, είχε πει και εκείνος από μόνος του μια καλή κουβέντα στον ΑΝΤ1 -όχι από ελεημοσύνη φαντάζομαι- το καλοκαίρι για να ενταχθώ στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, όπως γνωρίζω ότι είχε κάνει και η ίδια και την ευχαριστώ πολύ. Ταυτόχρονα υπήρχε και άλλη εισήγηση σε άλλο σταθμό από παρουσιάστρια με την οποία είχαμε επίσης συνεργαστεί ξανά αλλά εκεί της απάντησαν ότι δεν γίνεται για λόγους που δεν είχαν να κάνουν με το πρόσωπό μου.

Δουλειά δεν ζήτησα από κανέναν στην τηλεόραση, παρά μόνο μία φορά, πριν από μια δεκαετία στον ΑΝΤ1 για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου με τη Μαρία Μπεκατώρου επειδή εργαζόμουν ήδη στον όμιλο και η Μαρία είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος άνθρωπος, αλλά ο Γιάννης Λάτσιος είχε ήδη τάξει τη θέση αυτή, αν θυμάμαι καλά, στον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Έχω- και ελπίζω ότι έχουν κι εκείνες- τις καλύτερες αναμνήσεις και από τη Φαίη Σκορδά -μία κανονική κυρία που τηρεί πάντα τον λόγο της δεν θα προσβάλλει ποτέ συνεργάτη της- και με τη Ναταλία Γερμανού, με την οποία είχαμε δουλέψει μαζί σε μια δύσκολη, για εκείνη, σεζόν- και στη συνέχεια είχε πάλι την καλοσύνη να μου ξαναζητήσει να συνεργαστούμε σε άλλο επίπεδο (επίσης, η Ναταλία αντέχει την αυστηρή κριτική, περισσότερο από όλους, σε αντίθεση με τον Γιώργο Λιάγκα).

Κάτι που επίσης ελπίζω να μην σοκάρει τον Γιώργο Λιάγκα, είναι τα «όχι» που έχω πει στην τηλεόραση ήταν περισσότερα από τα «ναι», ειδικά την περίοδο που τα περιοδικά είχαν μεγαλύτερη δύναμη και καλύτερες απολαβές. Επίσης φαντάζομαι ότι οι πολύ στενοί του συνεργάτες μάλλον πιστεύουν ότι κάτι έχω να προσφέρω τηλεοπτικά, αφού ειδικά φέτος με καλούσαν τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα για να δώσω συνέντευξη στην εκπομπή του- προφανώς δεν θα συμβεί αυτό ξανά.

Ο λόγος που δεν θα ήθελα να συνεργαστώ, λοιπόν, ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα δεν είναι επειδή τον αντιπαθώ. Απλά δεν νιώθω καλά να είμαι δίπλα σε παρουσιαστές που παθαίνουν κάθε μέρα tantrums στον τηλεοπτικό αέρα, με ατελείωτους μονολόγους που αρχίζουν πλέον και θυμίζουν σε ύφος -όχι περιεχόμενο- τη ρητορική Βελόπουλου ενώ αρέσκονται να προκαλούν τεχνητές εντάσεις με συνεργάτες γιατί «αυτά θέλει ο κόσμος» ακόμα και αν τους φέρνουν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση πολλές φορές. Είπα, λοιπόν, ότι προτιμώ να τον συναναστρέφομαι κοινωνικά, γιατί όταν βγάζει το κοστούμι του τηλεοπτικού του ρόλου, γίνεται πολύ πιο ευχάριστος. Επίσης αποτελεί πρότυπο πατέρα και αυτό για μένα είναι κάτι που, για μένα, τουλάχιστον, μετράει πολύ περισσότερο από άλλα μικρά του ελαττώματα.

Επίσης καλό θα ήταν ο ίδιος να αναρωτηθεί γιατί σχεδόν κανένας άντρας παρουσιαστής στο κανάλι του δεν θέλει να έχει πολλά πολλά (έως καμία σχέση) μαζί του, όπως και αρκετοί άλλοι άνθρωποι που πέρασαν κατά καιρούς από την εκπομπή του. Δεν μπορεί να φταίνει πάντα οι άλλοι, φίλε Γιώργο, και αυτό στο λέω με εκτίμηση και, κυρίως, σεβασμό.