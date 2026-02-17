Η Δέσποινα Βανδή και ο Κώστας Τσουρός έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ΑΝΤ1.

Για άλλη μια φορά δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει στον ΑΝΤ1 για την παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar. Η αλήθεια είναι πως η Ελληνίδα σταρ όχι μόνο δεν έχει δεχτεί κάποια κλήση από το κανάλι του Αμαρουσίου, αλλά και η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πως δεν έχει καμία αγωνία και βιασύνη να επιστρέψει τηλεοπτικά, τουλάχιστον γι’ αυτή τη σεζόν.

Η Δέσποινα Βανδή συμμετείχε στο Rising Star του ΑΝΤ1 τη σεζόν 2016-2017.

Έτσι λοιπόν, το όνομα που εξακολουθεί να προκρίνεται αυτή τη στιγμή είναι της Μπέττυς Μαγγίρα, ειδικά μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση στις τρεις βραδιές του Sing for Greece, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν συζητηθεί κι άλλα ονόματα.

Ο Θέμης Γεωργαντάς, η Μαρία Ηλιάκη, η Δέσποινα Βανδή και ο Κώστας Τσουρός το 2017.

Αντιθέτως, μια νέα πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες μέρες, απλά καμία πλευρά δεν θα μπορούσε να επιβεβαιώσει, για διαφορετικούς λόγους, έχει να κάνει με την επιστροφή στον ΑΝΤ1 του Κώστα Τσουρού την επόμενη σεζόν αφού όλα δείχνουν πως η συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ δεν θα συνεχιστεί παρά το διετές συμβόλαιό του.

Ο Κώστας Τσουρός που ξεκίνησε τη διαδρομή του στην ιδιωτική τηλεόραση από τον ΑΝΤ1 μετά από πρόταση του Τζώνη Καλημέρη, έχει διατηρήσει επαφές με συγκεκριμένα στελέχη του σταθμού που τον εκτιμούν επαγγελματικά και θεωρούν ότι το όνομά του ταιριάζει με το προφίλ του σταθμού- το ίδιο ισχύει φυσικά και για τη Δέσποινα Βανδή.

Έτσι λοιπόν φαίνεται πως έχει πέσει στο τραπέζι η ιδέα να αναλάβει ο Κώστας Τσουρός την πολύ πρωινή ζώνη του σταθμού με μια infotainment εκπομπή δίνοντας πάσα στον Γιώργο Λιάγκα, με τον οποίο βέβαια οι σχέσεις τους περνάνε μία περίοδο… ψυχρότητας.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο ΑΝΤ1 δεν πιστεύει στις δυνατότητες του Παναγιώτη Στάθη, τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει σε άλλες ζώνες. Το πρόβλημα του lead in εξάλλου συνεχίζει να δημιουργεί ενόχληση στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, οπότε ενισχύεται η άποψη εκείνων που έλεγαν ότι πρέπει να χτιστεί μία εκπομπή πιο στοχευμένη στο νεανικό κοινό.

Φυσικά το τηλέφωνο του Κώστα Τσουρού δεν έχει χτυπήσει -ακόμα- ενώ δεν πρέπει κανείς να παραβλέπει ότι η επόμενη σεζόν θα έχει μια σημαντική διαφορά καθώς η τηλεόραση μπαίνει σε ρυθμούς προεκλογικής περιόδου με ό,τι αυτό συνεπάγεται…