Ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, επί χρόνια παρουσιαστής της πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», έφυγε την Κυριακή (4/1) από την ζωή, μετά από έμφραγμα που υπέστη ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Λαϊκό Νοσοκομείο που μεταφέρθηκε εσπευσμένα, δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, φίλους και συνεργάτες.

Στο πρώτο «Καλημέρα Ελλάδα» μετά τον θάνατο του Γ. Παπαδάκη, ο τηλεοπτικός σταθμός του ANT1 επέλεξε ένα συγκινητικό βίντεο με τίτλο «Καλό ταξίδι Γιώργο» για να τιμήσει την πολυετή προσφορά του δημοσιογράφου στο κανάλι και την εκπομπή, με την οποία συνδέθηκε όσο κανείς άλλος.

Ξέσπασε σε λυγμούς η Άννυ Ζιώγα για τον Γιώργο Παπαδάκη

Η Άννυ Ζιώγα, η επί 34 χρόνια αρχισυντάκτρια του Καλημέρα Ελλάδα, εμφανώς συγκινημένη βγήκε ζωντανά στην πρωινή εκπομπή του ANT1 και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον αγαπημένο της συνεργάτη, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν ήταν απλώς ο άνθρωπος που έβλεπαν όλοι στην τηλεόραση, αλλά ένας συνοδοιπόρος, σε μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, εντάσεις και δύσκολες αποφάσεις. «Σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί», ανέφερε.

«Μια πολύ δύσκολη μέρα, σήμερα είναι από τις στιγμές που η φωνή βαραίνει και οι λέξεις δεν βγαίνουν. Δεν έφυγε ένας απλός δημοσιογράφος, έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου. Για μένα ο Γιώργος δεν ήταν μόνο προϊστάμενος, ούτε μόνο ο άνθρωπος που γνωρίζατε από την τηλεόραση, αλλά συνοδοιπόρος επί 34 χρόνια, μια κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη και να ακούω την κοινωνία», είπε συγκινημένη η Άννυ Ζιώγα.

Όπως είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη, «ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος, δεν ανεχόταν το εύκολο. Ήταν άνθρωπος με ένστικτο, με πάθος, με ψυχή. Έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος και αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. Για όσους δουλέψαμε, ήταν σχολείο, μια καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ανάγκαζε να μην βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν αλλά μένουν μέσα μας».

Λάζος Μαντικός: «Όταν το έμαθα απομακρύνθηκα από το παιδί μου»

Ο ρεπόρτερ του Καλημέρα Ελλάδα και κουμπάρος του Γιώργου Παπαδάκη, Λάζος Μαντικός, βγήκε στον αέρα της εκπομπής, έξω από το Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και έστειλε και εκείνος με τον δικό του τρόπο το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο του συνεργάτη και φίλο.

«Καλή σας μέρα, έξω από το Λαϊκό Νοσοκομείο. Ήταν ένας άνθρωπος που έμπαινε καθημερινά στα σπίτια μας. Όλοι οι τηλεθεατές τον έχουν σαν έναν δικό τους άνθρωπο. Ο ίδιος ήξερε ότι με δυσκολία γίναμε γονείς και αμέσως έβαλε υποψηφιότητα ότι θέλει να γίνει νονός. Χθες όταν το έμαθα απομακρύνθηκα από το παιδί μου. Τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν την συναισθηματική φόρτιση και δεν ήθελα να κλάψω μπροστά του σαν παιδί και δεν θα το κάνω ούτε σήμερα. Στο παιδί μου θα λέω πόσο σημαντικός άνθρωπος ήταν ο νονός του. Εις το επανιδείν. Τα ειλικρινή μου συλληπητήρια στην εξαιρετική του οικογένεια», ανέφερε ο ρεπόρτερ της εκπομπής.