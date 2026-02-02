Ένα από τα πρόσωπα που έχουν συζητηθεί αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες είναι η Δέσποινα Βανδή. Αφορμή στάθηκαν οι διαπραγματεύσεις της με τον Νίκο Κοκλώνη για το J2US που επιστρέφει στο Open το Σάββατο 14 (ή 21) Φεβρουαρίου αλλά και οι τελευταίες φήμες που τη θέλουν να έχει δεχτεί πρόταση από τον ΑΝΤ1 για το YFSF, που επιστρέφει τον Απρίλιο, είτε για τη θέση της παρουσιάστριας είτε για την κριτική επιτροπή.

Η αρχική ομάδα του J2US όταν προβαλλόταν στο Open.

Όπως επιβεβαιώνουν στη HuffPost δύο άνθρωποι από το πολύ στενό περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή, δεν έχει δεχτεί κάποια πρόταση από τον ΑΝΤ1, αλλά έτσι κι αλλιώς, έχει αποφασίσει να μην ασχοληθεί καθόλου με την τηλεόραση τη φετινή σεζόν.

Όσο για την επόμενη χρονιά, φήμες λένε ότι το όνομά της έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων και της Acun Medya για τον επόμενο κύκλο του The Voice στον ΣΚΑΪ- η Δέσποινα Βανδή ήταν στην αρχική ομάδα του show όταν τα δικαιώματα ανήκαν στον ΑΝΤ1.

Η Δέσποινα Βανδή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών».

Βανδή- Αργυρός: Ηχογράφησαν νέο ντουέτο

Αν και η ίδια μαζί με τη δισκογραφική της εταιρεία δεν έχουν αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο της single, οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι η Δέσποινα Βανδή έχει ήδη ηχογραφήσει ένα dance κομμάτι με τους Arcade που όσοι το έχουν ακούσει λένε ότι θα γίνει η επιτυχία του καλοκαιριού, αλλά και ένα νέο ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό μετά το hit τους με τίτλο «Πόσο σε θέλω» που είχε κυκλοφορήσει το 2023.

«Η Δέσποινα Βανδή δεν έχει κάνει ακόμα σχέδια για την περίοδο μετά το Πάσχα. Όπως κάθε χρόνο, έχει πρόταση να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, αλλά προς το παρόν είναι αφοσιωμένη στις εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και στην προώθηση της νέας σειράς καλλυντικών που έχει κυκλοφορήσει μαζί με την κόρη της, Μελίνα» λέει συνεργάτης της στη HuffPost, συμπληρώνοντας πως η Ελληνίδα σταρ έχει ήδη δεχτεί παραπάνω από μία προσέγγιση για τα σχήματα του επόμενου χειμώνα.