Μια αποκάλυψη έκανε το πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Λιάγκας με αφορμή την ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη από τις πρόβες της Δέσποινας Βανδή στο «Κέντρο Αθηνών» που ανοίγει τις πόρτες του για το κοινό την Παρασκευή 12/12.

Όταν ο 56χρονος παρουσιαστής του ΑΝΤ1 ρωτήθηκε αν σκοπεύει να πάει στο νυχτερινό κέντρο που θα τραγουδάει η Δέσποινα Βανδή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, απάντησε απολογητικά: «Άντε εγώ θα πάω. Αυτοί θα χαρούνε που θα με δούνε; Δεν θέλω να φέρνω σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους. Εγώ δεν έχω τίποτα με κανέναν. Γιατί να πάω στον εργασιακό τους χώρο αν είναι να τους χαλάσω τη διάθεση».

Συνεχίζοντας ο Γιώργος Λιάγκας ομολόγησε πως του έχουν μεταφέρει ότι η Δέσποινα Βανδή δεν θέλει να τον δει. «Με στεναχωρεί πάρα πολύ. Γιατί εγώ για τη Δέσποινα δεν είπα ποτέ τίποτα αρνητικό και την αγαπώ πάρα πολύ. Τον Βασίλη τον στήριξα όταν έγινε η βλακεία σε βαθμό που με έπαιρναν τηλέφωνο οι “επάνω” από εδώ και έλεγαν “τι έπαθε ο Λιάγκας και στηρίζει τον Μπισμπίκη που τον βρίζει όλη η Ελλάδα”. Και με πήρε και με ευχαρίστησε τότε ο Μπισμπίκης για τη στάση μου. Μετά έγινε η ιστορία με τον Ρούτσι όπου χάθηκε η μπάλα».

Η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Κάποιοι της είπαν “ο Λιάγκας τα βάζει με τη Βανδή”»

«Για τη Βανδή είπα “προφανώς δεν θα ήξερε γι’ αυτο μπήκε στο περιπολικό”, αλλά ούτε εγώ ήξερα ότι απαγορεύεται να μπεις στο περιπολικό και τα έβαλα με την αστυνομία που την έβαλε μέσα. Εγώ δεν θα έμπαινα, αλλά και να έμπαινα δεν θα έκανα τη βλακεία να βγάλω βίντεο» κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

Να θυμήσουμε εδώ πως τον Οκτώβριο, ο Γιώργος Λιάγκας είχε φτάσει στο σημείο να απειλήσει με αγωγές εκείνους που, όπως ισχυρίστηκε, παραποιούσαν τα λεγόμενά του σχετικά με την ελληνίδα σταρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, τόσο η Δέσποινα Βανδή όσο και ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι όντως ιδιαίτερα ενοχλημένοι από όσα είχε πει και για τους δυο το τελευταίο διάστημα και δεν θέλουν να έχουν επαφές μαζί του, μιας και θεωρούν ότι τόσο εκείνος όσο και οι συνεργάτες του προσπάθησαν να τους εκθέσουν δημόσια με «απρεπή» τρόπο.