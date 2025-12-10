Αποκλειστικές φωτογραφίες από τη βραδινή έξοδο της Μαρίας Αντωνά με τον αγαπημένο της Γιώργο Λιάγκα εξασφάλισε το περιοδικό ΟΚ! που κυκλοφορεί σήμερα. Το ερωτευμένο ζευγάρι που είναι μαζί από το Πάσχα του 2024 απαθανατίστηκε σε τρυφερά στιγμιότυπα τόσο μέσα στο νυχτερινό κέντρο Fantasia όσο και κατά την αναχώρησή του λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά ζουν πλέον και επίσημα μαζί αφού στο διαμέρισμα που νοίκιαζε τα τελευταία χρόνια η ραδιοφωνική παραγωγός στη Γλυφάδα έχει εγκατασταθεί πλέον η αδελφή της. Η ευχάριστη αυτή εξέλιξη στη σχέση του ζευγαριού, για κάποιους σημαίνει ότι δεν αποκλείεται η σχέση αυτή να επισημοποιηθεί σύντομα, αν μέχρι τότε δεν τους έχει προλάβει η Φαίη Σκορδά η οποία, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης με τον αρχιτέκτονα αγαπημένο της, φαίνεται πως είναι πιο έτοιμη από ποτέ για το έπομενο βήμα.

Advertisement

Advertisement

Μαρία Αντωνά: Χριστούγεννα στο Ντουμπάι με τον αγαπημένο της

Σύμφωνα με το περιοδικό ΟΚ!, το ζεύγος Λιάγκα- Αντωνά θα περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων στο Ντουμπάι μαζί με φίλους τους, έναν προορισμό που έχουν επισκεφτεί ξανά και οι δύο στο παρελθόν.

Εντύπωση πάντως έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν διστάζει πλέον να αναφέρεται ανοιχτά στη Μαρία Αντωνά μέσα από την εκπομπή του, ενώ πηγή από το δικό της περιβάλλον αποκαλύπτει: «Όσο περνάει ο καιρός τον ερωτεύεται περισσότερο. Ο χρόνος τους κάνει να δένονται περισσότερο»,

«Έχω χωρίσει 9, 10 χρόνια και εμφάνισα ότι έχω μία σύντροφο στη ζωή μου πέρυσι, μετά από 9 χρόνια. Προφανώς δεν ήμουν μόνος μου» ανέφερε για τη Μαρία Αντωνά ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τρίτης. «Έτσι αισθάνομαι εγώ. Και άργησα πάρα πολύ να το πω και στα παιδιά μου γιατί έτσι είμαι εγώ. Όμως, για κάποιον που θα το ανακοινώσει σε ένα μήνα, δεν θα πω ότι εγώ είμαι καλός γονιός και αυτός είναι κακός γονιός. Θα πω ότι εγώ δεν θα το έκανα.

Το γεγονός ότι εγώ λειτούργησα διαφορετικά, δεν θα πω ότι ο άλλος είναι εξώλης και προώλης επειδή λειτούργησε διαφορετικά από εμένα. Εκτός αν έχω αποδείξεις ότι γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τα παιδιά του, τα έχει παρατημένα στη γιαγιά, τον παππού, τη Φιλιππινέζα και κάνει τη ζωάρα του με τη γκόμενα, γυρίζει τον κόσμο και τα παιδιά δεν τα βλέπει ποτέ. Αν έχω τέτοιες αποδείξεις- παρότι δεν θα το πω δημόσια- στο μυαλό μου θα πω ότι είναι κακή μάνα, κακός πατέρας».