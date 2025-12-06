Πολλά σχόλια προκάλεσε η σέξι εμφάνιση της Μαρίας Αντωνά δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα το βράδυ της Παρασκευής. Το ζευγάρι παρακολούθησε το πρόγραμμα του Νίκου Οικονομόπουλου στο Fantasia μαζί με τη Δέσποινα Καμπούρη και τον Πάνο Κατσαρίδη.

Στην έναρξη της εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο Open, η εμφάνιση της Μαρίας που εφάρμοσε την τελευταία παγκόσμια τάση της μόδας «no pants», προκάλεσε διχογνωμία στο πάνελ ενώ άλλοι στάθηκαν στην απουσία της Φωτεινής Πετρογιάννη και του Τάσου Τεργιάκη από το τραπέζι του Γιώργου Λιάγκα.

Advertisement

Advertisement

Νίκος Βέρτης: «Μπορεί και η Ελλάδα να έχει υπάρξει θηρίο στο παρελθόν»

Σπάνια εμφάνιση στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Νίκος Βέρτης με αφορμή την πρεμιέρα του στο YTON. Ο 49χρονος τραγουδοποιός ήταν μάλιστα ιδιαίτερα ομιλητικός, καθώς μίλησε και για συναφέλφους του, όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος αλλά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος κάποτε του «άνοιγε» το πρόγραμμα, ενώ δεν απέφυγε και την ερώτηση για το Ισραήλ, καθώς ο ίδιος είναι πολύ δημοφιλής εκεί.

Η πρώτη εμφάνιση του Βέρτη στη σκηνή του Yton το βράδυ της Παρασκευής.

«Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, το εξωτερικεύουμε πολλές φορές και δεν είναι κακό, αλλά στην πράξη είναι κάτι που το κρατάς για εσένα. Ο κάθε άνθρωπος αντλεί από κάπου ψυχική δύναμη, εγώ έχω τον Χριστό» ήταν το σχόλιό του για την «εξομολόγηση» του Νίκου Οικονομόπουλου στον Γιώργο Λιάγκα ενώ για το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με τη Eurovision και το Ισραήλ δήλωσε:

«Η μουσική και ο αθλητισμός δεν έχουν σχέση με την πολιτική, αυτά δεν πρέπει να καταδικάζονται ποτέ γιατί η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι από εμάς τους καλλιτέχνες και τους αθλητές δεν έχουμε σχέση με την πολιτική. Όσο ισχυρό κι αν είναι ένα θηρίο όταν του βάλεις καλή μουσική ηρεμεί. Δεν λέω για το Ισραήλ, δεν θα πω για τη Ρωσία, αλλά για το κάθε θηρίο. Μπορεί και η Ελλάδα να έχει υπάρξει θηρίο στο παρελθόν, δεν ξέρετε»

Το «Σόι σου» συνεχίζει να κερδίζει τη μάχη της prime time

Μόνο η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου κατάφερε να κάνει διψήφιο μέσο όρο (14,3%) στο δυναμικό κοινό το πρωί της Παρασκευής. Στο 9,6% η Φαίη Σκορδά, στο 9,1% ο Γιώργος Λιάγκας και στο 8,4% το Breakfast @Star.

Νέα άνοδος για τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ: Η εκπομπή έκανε μέσο όρο 6,3% στο κοινό 18-54, φτάνοντας μάλιστα το 8,7% σε τέταρτο. Στους χαμένους της Παρασκευής, το 5Χ5 με 5,4% αλλά και το Cash or Trash με 7,5%.

Ο μεγάλος νικητής της ημέρας ήταν το «Σόι σου» με 25,4% στο δυναμικό κοινό και 24,6% στο σύνολο, «κλέβοντας» ποσοστά από τον «Εκατομμυριούχο» που έπεσε στο 7,6%. Μόλις 10,2% για το GNTM παρά το γεγονός ότι το The Voice προβλήθηκε σε επανάληψη (9,4%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία του MEGA, «Τα κίτρινα γάντια» έκανε πιο υψηλά νούμερα (11,5%).