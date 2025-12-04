Κανονικά αποφασίστηκε να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για το 2026 το Ισραήλ μετά τη συνάντηση σήμερα (4/12) στη Γενεύη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) και των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ενώ 4 χώρες – Ιρλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισπανία – ανακοίνωσαν αμέσως μετά ότι θα τον μποϊκοτάρουν εξαιτίας αυτής της απόφασης.
Αρκετές χώρες είχαν πριν λίγο καιρό ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, καθώς και λόγω καταγγελιών για άδικες πρακτικές στην ψηφοφορία.
Παρά τις εκκλήσεις για ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, τα μέλη ενέκριναν αντ’ αυτού ένα νέο σύνολο κανόνων με στόχο την προστασία της ακεραιότητας του διαγωνισμού.
Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Avrotros ανακοίνωσε αμέσως ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026, ο οποίος πρόκειται να διεξαχθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.
Ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που υποστήριζαν μια μυστική ψηφοφορία επί του ζητήματος στη συνεδρίαση της Γενεύης, ανέφερε ότι η απόφαση «ενίσχυσε τη δυσπιστία του προς την οργάνωση του φεστιβάλ».
Το ιρλανδικό RTÉ δήλωσε ότι θεωρεί πως η «συμμετοχή του Ισραήλ παραμένει ασυνείδητη, δεδομένης της φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, η οποία συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσων πολλών αμάχων».
Ο Μάρτιν Γκριν, διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, δήλωσε ότι ήταν «ευχαριστημένος» που τα μέλη είχαν την «ευκαιρία να συζητήσουν» τη θέση του Ισραήλ στον διαγωνισμό πριν από την ψηφοφορία.
«Ήταν μια πλήρης, ειλικρινής και αληθινά συγκινητική συζήτηση. Όπως μπορούμε να δούμε από το εμφατικό αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες πραγματικά συμφωνούν ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πολιτικό θέατρο αλλά πρέπει να διατηρεί κάποια αίσθηση ουδετερότητας.»
Η απόφαση για συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 έχει προκαλέσει σοβαρή διχόνοια μέσα στην κοινότητα του διαγωνισμού, τον οποίο παρακολουθούν περισσότερα από 150 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο.
Η ισπανική RTVE ανακοίνωσε μάλιστα ότι δεν θα μεταδώσει ούτε τον τελικό της Eurovision 2026 ούτε τους ημιτελικούς της.
(Με πληροφορίες από BBC)