Κανονικά αποφασίστηκε να συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για το 2026 το Ισραήλ μετά τη συνάντηση σήμερα (4/12) στη Γενεύη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) και των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ενώ 4 χώρες – Ιρλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισπανία – ανακοίνωσαν αμέσως μετά ότι θα τον μποϊκοτάρουν εξαιτίας αυτής της απόφασης.

Αρκετές χώρες είχαν πριν λίγο καιρό ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, καθώς και λόγω καταγγελιών για άδικες πρακτικές στην ψηφοφορία.

Advertisement

Advertisement

BREAKING: At least four countries intend to boycott next year's Eurovision Song Contest, after the Eurovision Broadcasting Union announced Israel will compete.



Sky's Katie Spencer reports.https://t.co/kGfKgPo7Uy



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/u6Z99gBYKI — Sky News (@SkyNews) December 4, 2025

Παρά τις εκκλήσεις για ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, τα μέλη ενέκριναν αντ’ αυτού ένα νέο σύνολο κανόνων με στόχο την προστασία της ακεραιότητας του διαγωνισμού.

Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Avrotros ανακοίνωσε αμέσως ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026, ο οποίος πρόκειται να διεξαχθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που υποστήριζαν μια μυστική ψηφοφορία επί του ζητήματος στη συνεδρίαση της Γενεύης, ανέφερε ότι η απόφαση «ενίσχυσε τη δυσπιστία του προς την οργάνωση του φεστιβάλ».

Το ιρλανδικό RTÉ δήλωσε ότι θεωρεί πως η «συμμετοχή του Ισραήλ παραμένει ασυνείδητη, δεδομένης της φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, η οποία συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσων πολλών αμάχων».

BIG: The Netherlands will boycott Eurovision 2026 due to Israel's participation. https://t.co/OhiDtPIswz pic.twitter.com/KIsmn3cwjz Advertisement December 4, 2025

Ο Μάρτιν Γκριν, διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, δήλωσε ότι ήταν «ευχαριστημένος» που τα μέλη είχαν την «ευκαιρία να συζητήσουν» τη θέση του Ισραήλ στον διαγωνισμό πριν από την ψηφοφορία.

«Ήταν μια πλήρης, ειλικρινής και αληθινά συγκινητική συζήτηση. Όπως μπορούμε να δούμε από το εμφατικό αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες πραγματικά συμφωνούν ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πολιτικό θέατρο αλλά πρέπει να διατηρεί κάποια αίσθηση ουδετερότητας.»

✅ The new regulations have been approved by a large majority 🎉. EBU members will not hold another vote on the participation of members. Israel WILL compete in #Eurovision2026 #Eurovision #EurovisionGR #esc #esc2026 pic.twitter.com/5OwJpCBldi Advertisement December 4, 2025

Η απόφαση για συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 έχει προκαλέσει σοβαρή διχόνοια μέσα στην κοινότητα του διαγωνισμού, τον οποίο παρακολουθούν περισσότερα από 150 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο.

Η ισπανική RTVE ανακοίνωσε μάλιστα ότι δεν θα μεταδώσει ούτε τον τελικό της Eurovision 2026 ούτε τους ημιτελικούς της.

(Με πληροφορίες από BBC)

Advertisement