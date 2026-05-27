Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας άνδρας κατηγορείται για διαδικτυακή παρενόχληση της Ντέλτα Γκούντρεμ, η οποία εκπροσώπησε την Αυστραλία στη φετινή Eurovision.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πρόκειται για έναν 33χρονο από το Σίδνεϊ, ο οποίος φέρεται να προχώρησε κατ’ εξακολούθηση σε διαδικτυακή παρενόχληση της τραγουδίστριας. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την έκδοση περιοριστικών μέτρων εις βάρος του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας ονομάζεται Ντάνιελ Ελίας Τάντρος και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου του Bankstown. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση υπηρεσίας επικοινωνίας με σκοπό την απειλή, την παρενόχληση ή την προσβολή. Οι αρχές αναφέρουν ότι οι καταγγελίες αφορούν μηνύματα που φέρεται να απέστειλε στη Γκούντρεμ μέσω διαδικτύου, ενώ εκείνη βρισκόταν στο εξωτερικό.

Man charged with allegedly harassing Delta Goodrem as cops seek AVO https://t.co/PvQinHAFSm May 27, 2026

Την ίδια στιγμή, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει ζητήσει την έκδοση δικαστικής εντολής προστασίας από βία ή απειλή βίας, η οποία θα απαγορεύει οποιαδήποτε επικοινωνία ή προσέγγιση προς την τραγουδίστρια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντέλτα Γκούντρεμ γίνεται στόχος παρόμοιων περιστατικών. Σε προηγούμενη υπόθεση, όπως σημειώνει η Daily Mail, άλλος άνδρας είχε εμπλακεί σε επίμονη ανεπιθύμητη επικοινωνία, στέλνοντάς της εκατοντάδες μηνύματα και φτάνοντας ακόμη και έξω από το σπίτι της στο Σίδνεϊ, παρά τις απαγορεύσεις.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε οδηγήσει τότε σε δικαστικές ενέργειες, με τον δράστη να καταδικάζεται για παραβίαση όρων και αδικήματα που σχετίζονται με stalking, καθώς συνέχισε να την προσεγγίζει.