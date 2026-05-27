Ένας άνδρας κατηγορείται για διαδικτυακή παρενόχληση της Ντέλτα Γκούντρεμ, η οποία εκπροσώπησε την Αυστραλία στη φετινή Eurovision.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πρόκειται για έναν 33χρονο από το Σίδνεϊ, ο οποίος φέρεται να προχώρησε κατ’ εξακολούθηση σε διαδικτυακή παρενόχληση της τραγουδίστριας. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την έκδοση περιοριστικών μέτρων εις βάρος του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας ονομάζεται Ντάνιελ Ελίας Τάντρος και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου του Bankstown. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση υπηρεσίας επικοινωνίας με σκοπό την απειλή, την παρενόχληση ή την προσβολή. Οι αρχές αναφέρουν ότι οι καταγγελίες αφορούν μηνύματα που φέρεται να απέστειλε στη Γκούντρεμ μέσω διαδικτύου, ενώ εκείνη βρισκόταν στο εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει ζητήσει την έκδοση δικαστικής εντολής προστασίας από βία ή απειλή βίας, η οποία θα απαγορεύει οποιαδήποτε επικοινωνία ή προσέγγιση προς την τραγουδίστρια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντέλτα Γκούντρεμ γίνεται στόχος παρόμοιων περιστατικών. Σε προηγούμενη υπόθεση, όπως σημειώνει η Daily Mail, άλλος άνδρας είχε εμπλακεί σε επίμονη ανεπιθύμητη επικοινωνία, στέλνοντάς της εκατοντάδες μηνύματα και φτάνοντας ακόμη και έξω από το σπίτι της στο Σίδνεϊ, παρά τις απαγορεύσεις.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε οδηγήσει τότε σε δικαστικές ενέργειες, με τον δράστη να καταδικάζεται για παραβίαση όρων και αδικήματα που σχετίζονται με stalking, καθώς συνέχισε να την προσεγγίζει.