Για την εμπειρία του στη φετινή Eurovision, όπου κατέκτησε την 10η θέση, αλλά και για τα συναισθήματά του απέναντι στα σχόλια που ακολούθησαν, μίλησε ανοιχτά ο Akylas.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ανέφερε σε συνέντευξή του στο MEGA ότι είχε υψηλές προσδοκίες από τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, καθώς οι στοιχηματικές προβλέψεις τον εμφάνιζαν μέσα στην πρώτη πεντάδα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, τα προγνωστικά δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς αρκετά από τα φαβορί δεν κατάφεραν τελικά να βρεθούν στις πρώτες θέσεις του μουσικού θεσμού.

Ο ίδιος δήλωσε: «Είτε στεναχωρηθήκαμε είτε όχι, τώρα προχωράμε, πάμε γι’ άλλα. Είμαι ενθουσιασμένος για το άλμπουμ μου και τις συναυλίες μου, που θα είναι υπερπαραγωγή. Χρειάζομαι λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω όσα έζησα, να τα επεξεργαστώ. Δεν πρόλαβα να το καταλάβω, γιατί μόλις γύρισα αρρώστησα και μετά μπήκα κατευθείαν στις πρόβες. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι που με στηρίζουν μου δείχνουν τι έζησα και μου το υπενθυμίζουν».

Συμπλήρωσε επίσης ότι υπήρχαν προσδοκίες, καθώς από την αρχή οι στοιχηματικές τον τοποθετούσαν πολύ ψηλά, όμως όπως είπε «έπεσαν τελείως έξω», αφού το top 3 που προέβλεπαν έμεινε τελικά εκτός πεντάδας. Αυτό, όπως εξήγησε, έκανε όλους να πιστέψουν ακόμη περισσότερο στην επιτυχία.

Ο Akylas τόνισε πως έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή, λέγοντας ότι «έδωσε την ψυχή του» και προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι υπήρξε μια μικρή στενοχώρια και σκέψεις για το πώς θα τον υποδεχτούν μετά την επιστροφή του.

Τέλος, ανέφερε ότι κάποια από τα σχόλια που δέχτηκε τον πλήγωσαν, παρότι αναγνωρίζει πως κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη και αυτό είναι σεβαστό. Όπως είπε, κρατά τα θετικά και τις όμορφες στιγμές από όλη την εμπειρία.