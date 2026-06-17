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Μπορεί να μην επιβεβαίωσε τις προβλέψεις όλων στη φετινή Eurovision, ο Akylas όμως αποθεώθηκε κυριολεκτικά από το κοινό των βραβείων MAD, ενώ στα παρασκήνια σχεδόν φυγαδεύτηκε από τους συνεργάτες του αφού μικροί και μεγάλοι τον τραβούσαν κυριολεκτικά για μια φωτογραφία- μάλιστά μετά τη βράβευσή του, καθώς τον οδηγούσαν στο καμαρίνι του, που ήταν γεμάτο με φίλες και φίλους του, ένα παιδάκι άρχισε να κλαίει με λυγμούς επειδή δεν πρόλαβε να βγάλει μια φωτογραφία μαζι του.

Αν και ο ίδιος αποκάλυψε πως πέρασε δύσκολες στιγμές μετά την απογοητευτική θέση που κέρδισε στον τελικό της Eurovision αφού όλα τα προγνωστικά τον τοποθετούσαν στα φαβορί, το κοινό των βραβείων MAD τον αντιμετώπισε ως νικητή, όπως είχε γίνει και πριν από δύο χρόνια με τη Μαρίνα Σάττι.

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Εξάλλου ο χαρισματικός Akylas έχει ήδη εξαργυρώσει τη φήμη που απέκτησε, πρωταγωνιστώντας σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες ταχυφαγείων και αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, ενώ τα τραγούδια του σημειώνουν εξαιρετική πορεία στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Εκτός από τη βράβευσή του για το πιο viral τραγούδι της χρονιάς, το «Ferto», ο Akylas παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό δύο νέα τραγούδια από το ντεμπούτο άλμπουμ του, τα «Spasto» και «Akyla Tequila», δημιουργώντας μία από τις πιο εκρηκτικές στιγμές της βραδιάς.