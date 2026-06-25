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«Αδιάφορος» δηλώνει για τον Akyla o γνωστός τραγουδιστής Τάσος Μπουγάς, ο οποίος υποστηρίζει πως ο 27χρονος εφετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision αντέγραψε τη μουσική από δικό του τραγούδι και δεν τον πήρε ποτέ ένα τηλέφωνο για να του πει καν ευχαριστώ.

Ο Τάσος Μπουγάς δηλώνει πως το «Ferto» με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision ο Ακύλας, είναι αντιγραφή του «Θέλεις μπουζούκια πάμε». Ενώ αρχικά φαινόταν να μην ενοχλείται, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 25 Ιουνίου, επισήμανε πως θα έπρεπε να είχε επικοινωνήσει μαζί του και εφόσον αυτό δεν συνέβη, δεν θέλει να γνωρίζει τίποτα για εκείνον.

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Ο τραγουδιστής όταν ρωτήθηκε για τον Ακύλα είπε τα εξής: «Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν τον βλέπω. Εδώ πήρε τη μουσική από το δικό μου τραγούδι και δεν με πήρε να μου πει ούτε ένα “γειά σου”, ούτε ένα “ευχαριστώ”. Τι να πω εγώ γι’ αυτόν;».