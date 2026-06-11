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Η Παρθένα Χοροζίδου παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης (11/06/2026) στην εκπομπή Happy Day, μιλώντας για την την εμπειρία της στη φετινή Eurovision και τη συνεργασία της με τον Akyla. Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, ο Akylas δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν έμαθαν ότι η Ελλάδα έλαβε τη δέκατη θέση. Η Παρθένα Χοροζίδου εξέφρασε, επίσης, την ευγνωμοσύνη της για τη συμμετοχή της στη φετινή διοργάνωση, τονίζοντας πως αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερή που βίωσε από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία.

Η αντίδραση του Akyla για τη δέκατη θέση

«Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να πάω στη Eurovision και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Φωκά Ευαγγελινό και την ΕΡΤ. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που γνώρισα όλα αυτά τα παλιόπαιδα εκεί πέρα, τον Akyla και την παρέα του. Ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι, όλη την ώρα μαζί. Γίναμε μια παρέα», είπε αρχικά η Παρθένα Χοροζίδου στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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«Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και γυρίσαμε. Όλοι μας στεναχωρηθήκαμε με τη 10η θέση, γιατί όταν είσαι εκεί κολλημένος στη 2η θέση των στοιχημάτων και για κάποιον λόγο πιστεύεις ότι μπορεί να πας και πρώτος ή έστω τρίτος-τέταρτος, όταν έρχεται η 10η λες “μήπως είναι χάσιμο;”. Όχι, δεν είναι χάσιμο, είναι πάρα πολύ καλή θέση. Όλοι όμως νιώσαμε περίεργα, γιατί περιμέναμε ότι θα φτάσουμε αλλού», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Τα πρώτα λεπτά της βαθμολογίας ήταν αμήχανα. Όλοι οι άνθρωποι, τεχνικοί, μακιγιέρ μας είχαν για πολύ ψηλά. Όταν φύγαμε από εκεί, μας φώναζαν οι Έλληνες “είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς”, ακόμα συγκινούμαι που τα θυμάμαι. Όταν πήγαμε στο καμαρίνι, γίνονταν γύρω-γύρω γλέντια κι εμείς ήμασταν λίγο μαγκωμένοι. Του είπα “Akyla, μπράβο σου” και έβαλε τα κλάματα», αποκάλυψε κλείνοντας η Παρθένα Χοροζίδου.